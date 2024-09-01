بيان صادر عن حزب إرادة بشأن الجرائم البشعة التي يرتكبها الكيان بحق الشعب الفلسطيني

وطنا اليوم:يدين حزب إرادة بأشد العبارات الجرائم البشعة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، ولا سيما في ظل التطورات الأخيرة التي تشهدها الضفة الغربية.

إن هذه الاعتداءات المتواصلة التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين بوحشية تمثل جرائم حرب واضحة وتحديًا سافرًا لكل الأعراف والمواثيق الدولية.

يرى حزب إرادة أن هذه الاعتداءات ليست سوى جزء من مخطط ممنهج يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، إن الاحتلال يسعى من خلال هذه الجرائم إلى فرض سياسة الأمر الواقع على الأرض، لطمس الهوية الفلسطينية ومحو حقوق الفلسطينيين التاريخية والوطنية.