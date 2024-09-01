21.4 % معدل البطالة خلال الربع الثاني

وطنا اليوم:بلغ معدل البطالة في المملكة خلال الربع الثاني من العام الحالي 21.4% بانخفاض مقداره 0.9 نقطة مئوية عن الربع الثاني من عام 2023، وبثباته مقارنة مع الربع الأول من عام 2024.

وحسب تقرير دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الربعي حول معدل البطالة في المملكة للربع الثاني من العام 2024، فقد بلغ معدل البطالة عند الذكور 18.9% خلال الربع الثاني من عام 2024 بانخفاض مقداره 1.1 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من عام 2023، كما بلغ معدل البطالة بين الاناث 31.0% خلال الربع الثاني من عام 2024 بارتفاعمقداره0.1 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من عام 2023.

وبمقارنة معدل البطالة للربع الثاني من عام 2024 مع الربع الأول للعام 2024 يتضح أنّ معدل البطالة قد ارتفع للذكور بمقدار 1.5 نقطة مئوية وانخفض للإناث بمقدار 3.7 نقطة مئوية.