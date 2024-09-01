بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

رئيس وزراء السنغال يتشّح بالعلم الفلسطيني ويهاجم نتنياهو

منذ 6 ثواني
رئيس وزراء السنغال يتشّح بالعلم الفلسطيني ويهاجم نتنياهو

وطنا اليوم:اتهم رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو، السبت، رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة الحرب في قطاع غزة من أجل بقائه السياسي، داعياً إلى عزل إسرائيل لوضع حدّ لهذه “الهمجية (…) المدعومة من بعض الدول الغربية”.
وقال سونكو، خلال تجمّع حاشد ضم المئات دعماً للفلسطينيين في المسجد الكبير في دكار: “لدينا رئيس وزراء (إسرائيلي) تعتمد سلطته على هذه الحرب، ويعتمد بقاؤه السياسي على هذه الحرب، وهو مستعد للسير فوق آلاف الجثث ليبقى رئيساً للوزراء، ومن أجل ألا يواجه عدالة بلاده”.
وأضاف، وهو يضع وشاحاً بألوان العلم الفلسطيني حول رقبته: “يجب أن نجمع كل من يندد بهذا الظلم، وأن نعمل من أجل حل سياسي يتمثل في عزل دولة إسرائيل، (حل) العزل السياسي”.
وشدد رئيس الحكومة السنغالي، الذي يدعي أنه يساري قومي أفريقي، على أن الأمر يتعلق بـ “وضع حد لهذه الهمجية الإنسانية التي صادقت عليها وأيدتها دول غربية”.
ووصف العمليات الإسرائيلية الجارية في الأراضي الفلسطينية بأنها “إبادة”، متحدثاً عن “الظلم” الذي يعانيه الفلسطينيون منذ إنشاء إسرائيل عام 1948.
وتحدّث سونكو عن “انقسامات كثيرة” تمنع المسلمين والأفارقة من “التحدث بصوت واحد” في مواجهة الأزمة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:29

ارتفاع انتشار السجائر الإلكترونية بين طلبة الجامعات في الأردن

10:24

انتشار لرقباء السير في المناطق المحيطة بالمدارس

10:15

إعلان موعد امتحان المفاضلة للطلبة الأردنيين الحاصلين على معدلات متساوية في التوجيهي

10:08

الميثاق الوطني يلتقي بوجهاء وشباب العشائر في سلسلة من اللقاءات لتعزيز المشاركة السياسية

10:00

10 ملايين شخص.. المغرب يحقق رقما قياسيا في عدد السياح

09:54

الاحتلال يقر بمقتل جندي بمعارك مع المقاومة في جنين

09:46

طريق الأغوار الجنوبية تحت المجهر.. متى يصبح حلم تأهيله بالكامل حقيقة؟

09:38

الأردن يدين الهجمات العدوانية الممنهجة والتدمير المتعمد على الفلسطينيين

09:33

الصفدي: سنتصدى لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين داخل أرضهم أو إلى خارجها

09:20

الاحتلال يعلن العثور على جثث بغزة ويدعو جمهوره لتجنب الشائعات

09:13

استنفار إسرائيلي بعد مقتل 3 عناصر من الشرطة في هجوم غربي الخليل

07:14

القاضي والمواجدة نسايب.. “القاضي” طلب “وأخو ارشيدة” أعطى

وفيات
الدكتور صلاح السلمان في ذمة اللهوفيات الجمعة 30-8-2024مديرية الأمن العام تنعى الوكيل محمد أبو عسكر الذي استشهد بحادث دهس متعمد أثناء تأدية واجبه في إربدوفيات الخميس 29-8-2024شركة مناجم الفوسفات الأردنية تنعى المهندس سامح المدني