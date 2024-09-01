انتشار لرقباء السير في المناطق المحيطة بالمدارس

وطنا اليوم:أكد ضابط عمليات إدارة السير ملازم أول مؤيد المحافظة، تعطل 4 مركبات على نفق وصويلح (2 منهم عطل فني و2 نفاذ وقود) أثر على الحركة المرورية في المنطقة.

وقال، إن شوارع المملكة تشهد منذ ساعات الصباح الباكر حركة نشطة تشهدها مع انتظام دوام جميع المدارس (الحكومية والخاصة)، أبرزها السير القادم من محافظات الشمال عبر شارع الأردن، والسير القادم بعد نفق صويلح، و السير القادم من محافظة الجنوب عن طريق المطار، بالإضافة إلى السير القادم من محافظة الزرقاء باتجاه شارع الجيش وشارع الشهيد باتجاه المدينة الرياضية.

وبين أنه منذ ساعات الصباح الباكر كان انتشار أمني مروري لمرتبات إدارة السير على شوارع المملكة الرئيسية خاصة في العاصمة، حيث تم تعزيز المناطق المحيطة بالمدارس لضمان وصول الطلبة إلى مدارسهم.

وأشار إلى أن إدارة السير أطلقت خطة مرورية خاصة بعودة الدوام الرسمي لمدارس المملكة كافة، تشتمل متابعة بعض السلوكيات والمخالفات الخطرة، والتي عادة ما تتعامل معها الإدارة خلال العام الدراسي، كاستخدام المركبات لغير الغايات المخصصة لها أو الحمولة الزائدة عن المقرر القانوني لحمولتها أو السرعة الزائدة لحافلات نقل الطلبة واختيار مكان مناسب وآمن لتحميلهم وتنزيلهم، وغيرها من المخالفات الخطرة التي تؤثر على أمن وسلامة الطلبة وتتسبب أيضاً بالازدحامات المرورية.