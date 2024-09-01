إعلان موعد امتحان المفاضلة للطلبة الأردنيين الحاصلين على معدلات متساوية في التوجيهي

وطنا اليوم:أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي، عن موعد وترتيبات عقد امتحان المفاضلة المقرر للطلبة الأردنيين الحاصلين على معدلات متساوية في شهادة الدراسة الثانوية العامة العربية للعام الجامعي 2024-2025.

وقالت الوحدة، إن موعد عقد الامتحان يوم السبت الموافق 7-9-2024 وفقاً للترتيبات التالية:

– يبدأ الامتحان في تمام الساعة (10) العاشرة صباحاً، ويستمر لمدة ساعتين حتى الساعة (12) الثانية عشرة ظهراً.

– مكان عقد الامتحان: الجامعة الأردنية، مجمع القاعات الحاسوبية (Student.com)الموجود في كلية الأعمال.

– يغطي امتحان المفاضلــة المواد العلميـــة الآتية: الفيزيـــاء، الكيميـــاء، الأحيـــاء والرياضـــيات.

وأضافت، أن الدخول إلى الحرم الجامعي للجامعة الأردنية يكون من خلال البوابة الشمالية فقط. وسيكون الامتحان مُحوسبا ويتم الدخول باستخدام الرقم الوطني للطالب.

وبينت أنه على كل طالب إحضار هوية أحوال مدنية ساريـــة المفعول أو جواز سفر، ويُحظر إدخال آلة حاسبة علمية أو الهاتف الخلوي إلى قاعة الامتحان، ويجب عليه إحضار آلة حاسبة بسيطة للعمليات الحسابية البسيطة وبخلاف ذلك سيتم سحب الآلة الحاسبة منه.

وأوضحت أنه على الطلبة الحضور إلى المكان المخصص لعقد الامتحان قبل موعد الامتحان بنصف ساعة على الأقل، وعدم اصطحاب أولياء الأمور معهم، حيث لن يسمح لهم بدخول الحرم الجامعي كما أنه لا تتوفر أماكن مُريحة لاستقبالهم فيها.

وأكدت أن عدم إستدعاء الطالب لحضور امتحان المفاضلة لا يعني استبعاده من عملية المنافسة والترشيح للقبول ولكن لا يوجد تساوي معدل مع طلبة آخرين.

وتاليا أسماء الطلبة المدعوين للامتحان (مرتبين هجائياً):

1 ابرار خليل طه العداربه

2 ابراهيم بشار ابراهيم النجار

3 ابراهيم خالد طاهر الخطيب

4 ابراهيم محمد ابراهيم عنانبه

5 احمد اسامه محمود الشيخ صالح

6 احمد جمال عبد المجيد زايد

7 احمد جميل محمد احلت

8 احمد رائد احمد بني ارشيد

9 احمد زياد سعيد عطاطره

10 احمد طارق نجيب الخصاونه

11 احمد عمر شوكت العمرى

12 احمد عمران خليل مصري

13 احمد غازى احمد درادكه

14 احمد محمد ربحي زايد

15 احمد محمد محمود التح

16 احمد معتصم عوض النصير

17 ادم خالد محمد وليد ابو شنب

18 اسامه اشرف حسيب غزال

19 اسامه خالد محمود الهوانيه

20 اسامه محمد ابراهيم جيزاوي

21 اسامه محمد عبد الكريم العمايره

22 اسامه محمد غازى حوارى

23 اسامه هشام جميل جرار

24 اسراء منصور فوزى الزعبي

25 افنان غسان فضل الكيلاني

26 الحسن سامر حسن صمادى

27 المعتصم بالله عماد عوض القطيش

28 الياس جمال محمد اللطايفه

29 اليمان ابراهيم خليل بني سلامه

30 امل عمار عبد الله الفريحات

31 امين ابراهيم امين ابو شيخه

32 انس شادى عفيف اسعد

33 انس عماد عبد الرحيم الضميري

34 انور فيصل انور عبد الجليل

35 اوس محمد خير زايد بني عمر

36 اياس جمال محمد الوحش

37 ايمان غنام احمد العلوان

38 ايه سامر خالد الهندي

39 ايهاب امين علي الدولات

40 ايهاب زياد علي عبنده

41 ايهم اكرم مسلم الشواوره

42 ايهم محمد احمد حمايده

43 ايهم وسيم شاهر عبد الحليم

44 آلاء سمير حسن العليمات

45 آيه اسماعيل سميح حرز الله

46 آيه نعمان محمود اسمر

47 باسل جودت احمد الجراح

48 بتول عبد الله طاهر نصر

49 بتول علاء صالح العزه

50 بتول ماهر عبد السلام ابو محفوظ

51 بدر فؤاد توفيق البراهميه

52 بدر ناصر محمد الجزار

53 براءه حسن محمود محيسن

54 بشار سيد احمد الخطيب

55 بشرى محمد عبد الرحمن المعاني

56 بشرى نظام مصطفى ابوليلى

57 بلال سليم صبرى النصر

58 بنان موسى رشيد الاعرج

59 بيسان عماد خليل النداف

60 بيلسان ايمن اسحق اللحام

61 تالا اسامه محمد النمراوي

62 تالا اسعد محمود عبد الرحمن

63 تالا جهاد خالد حنون

64 تالا صهيب محمود ابوشقير

65 تالا عبد الله فؤاد عنبوسي

66 تالا مهند حلمي صعبي

67 تالا مهند محمد ضمره

68 تاله حسام عفيف عواد

69 تقى باسم قاسم عضيبات

70 تيا غسان خليل حسين

71 تيماء علي عبد الرحيم الابراهيم

72 جعفر احمد خليل السريحين

73 جعفر عبد المجيد حسين الجريرى

74 جنا اسماعيل محمد ابو لاوى

75 جنا ماهر فتحي شحاده

76 جنان مراد مصطفى الدقه

77 جنى اسامه سعيد صبح

78 جنى خالد عبد الكريم بدوى

79 جنى زيد محمد الشوره

80 جنى صالح ابراهيم سعيد

81 جنى محمد صقر مصطفى

82 جنى مروان محمد قاسم

83 جواد منير كامل الدويكات

84 جود اكمل ماجد بكر

85 جودي هيثم رسمي ابراهيم ابو اصبيح

86 جوري زياد عدنان ابو قاسم

87 حازم محمد ابراهيم ابو طوق

88 حبيبه خالد احمد العموش

89 حسين سامر حسين عبد الجواد

90 حلا احمد عبدالكريم عمايره

91 حلا سامر محمد خير تقي الدين

92 حلا محمد علي عوده

93 حلا مهند علي الدهامشه

94 حلا ياسين قاسم العبد الحليم

95 حمزه اسحاق احمد بني طه

96 حمزه خالد خليل القريني

97 حمزه خالد يوسف احمد

98 حمزه شريف عبد الجبار جيبات

99 حمزه محمد فتحي العامر

100 حمزه محمد موسى معابره

101 حنين احمد حمد الواوى

102 حنين بسام محمود احلوح

103 حنين عامر راسم الدحله

104 خالد سامر اسعاف العتيبي

105 خالد ماهر احمد احمد

106 خالد محمد راتب حسن

107 خالد محمد عزت شواهنه

108 خالد مقدام كمال الرمحي

109 خليل باسم خليل جوده

110 دارين داود مصطفى سليم

111 دارين عارف محمد ابو فاره

112 داليا زكريا احمد الابطح

113 دانا صالح عيد الفانك

114 دانا لؤى سعيد الخطيب

115 دانه صالح احمد الحنيطي

116 دانه عماد عبد الخالق علي

117 دانيال علاء ابراهيم سموم

118 دعاء قاسم علي نفاع

119 ديالا ابراهيم زكي نفيس

120 ديانا رائد خليل حسين

121 دينا حسين عبد الحافظ المثقال

122 دينا ناصر احمد عبد اللطيف

123 ذكرى محمد فهمي حجات

124 رامي احسان صبحي الكتوت

125 رامي سمير عبد العزيز شتيوي

126 رايه ماجد رجب شاهين

127 رزينه اسماعيل محمد العمري

128 رضوان احمد عبد الرحمن ابو الرب

129 رضوان محمد اقبال رضوان شطناوى

130 رغد احمد صبحي جرار

131 رغد احمد عبدالحفيظ سنجق

132 رغد رامي ادم برهم

133 رغد عبد الله احمد زناد

134 رغد عماد ابراهيم كتكت

135 رغد غالب حافظ مصطفى

136 ركان عبد السلام احمد يوسف

137 رنا محمد صيتان الجراح

138 رند اياد محمد المنصور

139 رند زياد سعيد عطاطره

140 رنيم عبد الله حسن ابو عزه

141 رنيم عماد محمد بني سعيد

142 رنيم مؤيد راضي الفقهاء

143 رنيم نضال محمود الحسن

144 رنيم وسام محمد الزبون

145 رهف اشرف حسني ابو مويس

146 روان داود مروان الجاعوني

147 رؤى علي محمد موسى

148 ريان باسل توفيق شحاده

149 ريان لؤي اسامه عناب

150 ريتاج فايز عزات احمرو

151 ريم محمد مصطفى سلمان

152 ريناد ايمن احمد احمد

153 ريناد علي ابراهيم ابو قدوم

154 زيد اكرم صبحي عساف

155 زيد خلدون احمد كوفحي

156 زيد قصي جمال الخصيب

157 زيد محمد سعيد جراب

158 زين اسامه خليل الطعاني

159 زينه سائد سامي يوسف

160 زينه فاروق رفيق العتوم

161 ساره اسامه موسى الشباك

162 ساره امجد حسن الحوامده

163 ساره خالد محمد العقول

164 ساره رافت عبد الله المساعفه

165 ساره سعيد جمال الجلاد

166 ساره محمد احمد الضروس

167 ساره محمد حسن حسين

168 ساره محمد شمسي ابو شقير

169 سجى وليد عاطف عبيدات

170 سديل وجدى يوسف السيد احمد

171 سرى عبد السلام زكريا الصمادى

172 سعيد مصطفى محمد سعيد ابو عين

173 سلمان احمد يوسف العواد

174 سلمى ادهم جمال ابو ادهيم

175 سلمى اشرف اسماعيل سرحان

176 سلمى سلمان ابراهيم العليمات

177 سلمى عاصم هاني حياصات

178 سلمى محمد عبد الفتاح الدبس

179 سلمى محمود حسين الحاج

180 سلين بشير عيسى الصمادى

181 سما حكم غالب الجابر

182 سميه ذيب علي شحاده

183 سندس مراد صلاح عواد

184 سهام حسني فتحي علي

185 سيف الدين محمد احمد خضر

186 سيف الله عبد الله صالح حجير

187 سيف حسام كمال التاجي

188 شذى احمد علي علي

189 شهد خالد احمد حمدان

190 شهد رامي عبد القادر الجعبرى

191 شهد فراس غانم ديه

192 صالح انيس عبد العظيم مرقه

193 صبا وصفي ضيف الله بني سالم

194 صفاء مراد ابراهيم هديب

195 صهيب مصعب محمد غيظان

196 ضحى مالك سليم عريقات

197 طارق اسامه جمال التيني

198 طارق زياد طاهر مصلح

199 طلال رزق الله جمال ابريك

200 طلال مخلد علي السرحان

201 عادل يوسف عبد الرحيم يعقوب

202 عامر حمزه اسماعيل اسماعيل

203 عبد الرحمن أيهم احمد المومني

204 عبد الرحمن عايد رشاد عاشور

205 عبد الرحمن محمد احمد محمود

206 عبد الرحمن محمد زعل الخريسات

207 عبد الرؤوف اكرم عبد الرؤوف الحسن

208 عبد العزيز ابراهيم محمود عبد الباقي

209 عبد الله احمد حفظي نوفل

210 عبد الله احمد عيسى عبد الله

211 عبد الله انس عبد الله البركات

212 عبد الله ايمن سليمان بكليزي

213 عبد الله خالد محمد القضاه

214 عبد الله خالد محمد شيخ غانم

215 عبد الله خضر صالح علي

216 عبد الله رائد سعادات حنداش

217 عبد الله رشدي زهير الجنيدي

218 عبد الله فراس عبد الله ابو زريق

219 عبد الله مهند فيصل النعمان

220 عبدالله كامل محمد ملحم

221 عبيده محمد حسن حسونه

222 علي جمال ياسين العبد

223 علي زهير علي العربي

224 علي سعد غازي ابو نعيم

225 علي عبد الله سلامه زيديه

226 علي محمد جهاد الشرمان

227 عمار خليل محمد طاهر الحموري

228 عمار عادل راسم كمال

229 عمار علي احمد طوالبه

230 عمار ياسر عبد الله حمد

231 عمر حمزه اسماعيل اسماعيل

232 عمر سامر حسن جوهر

233 عمر فتحي عفيف عمران

234 عمر مامون خالد عواد

235 عمر محمد نادى العرامين

236 عمر هيثم جلال صباح

237 عوض زكريا عوض بني ياسين

238 غدير حسن محمد البطيني

239 غسان مامون محمد ابو جلمه

240 غيث عدنان سليمان التلاحمه

241 غيداء فؤاد محارب العليمي

242 فارس مصطفى جلال الفتيح

243 فارس نبيل فؤاد بركات

244 فرح توفيق عبد الرحيم كراجه

245 فرح مهدي عبد الرحيم ابو كشك

246 فضل فادى فضل الجعبري

247 فهد احمد محمود البطاينه

248 فهد طارق فهد عوض

249 فيان اسعد طه ابراهيم

250 فيصل سامي عيد مبارك

251 قصي غريب موسى حموده

252 قصي محمد عبد الكريم مساعده

253 قيس حسين عبد المجيد البدوي

254 كرم عبد الحميد ابراهيم جبر

255 لانا احمد محمد محمد

256 لبنى انس ذياب احمد

257 لجين بلال ماجد السردي

258 لمى ايهاب صالح السطري

259 لمى محمد صقر المسعود

260 ليان اسامه طلب البكرى

261 ليان خلدون صالح قطيشات

262 ليان رشيد محمود الغوانمه

263 ليان شادى عماد المصرى

264 ليان عامر محمود عبد الرازق

265 ليان محمد عدنان خليل

266 ليان مهند احمد الدقه

267 ليث اياد خليل ابو زيد

268 ليث رامي مصطفى محمد

269 ليمار فضل محمد مصطفى

270 لين اسامه محمد فتيان

271 لين حسن علي جراح

272 لين رامي محمد روحي جابر

273 لين سائد عبد الرحيم طبيشات

274 لين شادى محمد عارف مرقه

275 لين محمد عبد الله طوالبه

276 لينا رائد محمد ابو زيد

277 ماسه سامي احمد الشروقي

278 مالك احمد سليمان قداره

279 مالك اسامه عمر الاشقر

280 محمد احمد جودت خضر

281 محمد احمد ماجد العمري

282 محمد اكرم خليل المطري

283 محمد بشار محمد العمري

284 محمد حسني محمد تيلخ

285 محمد رافت محمد زريق

286 محمد سائد لطفي عيد

287 محمد سفيان احمد الزعبي

288 محمد سفيان طلال عبيدات

289 محمد طارق فهد عوض

290 محمد عامر عبد الحميد ابو صاع

291 محمد عباس محمد جرادات

292 محمد علي ابراهيم الزواهره

293 محمد عمر سعد الخطيب

294 محمد فراس حمد الرواشده

295 محمد مروان احمد القضاه

296 محمد مروان احمد عباس

297 محمد معتصم صالح عطا الله

298 محمد منصور عبدالله الحرافشه

299 محمد نائل علي تيم

300 محمد وضاح اديب العامودى

301 محمود بدر انور مخيمر

302 محمود عبد الرزاق مصطفى ابو صهيون

303 محمود محمد محمود القاق

304 محمود يوسف خليل ابو الشوارب

305 مروان شادي تركي البطاينه

306 مريم احمد عبد الرحمن شرقاوي

307 مريم حاتم احمد عاليه

308 مريم محمد فيصل عبيدات

309 مصطفى حسان مصطفى البيرومي

310 مصطفى حسين محمد معيقل

311 مطيع نصار مطاوع المحيسن

312 معتز احمد كامل خوالده

313 معتز عبد الستار محمد نيروخ

314 معتصم جهاد احمد غازى الزمر

315 مكرم عوني حسن عثمان

316 ملك مؤيد اسعد دناوي

317 مها حسام سيد المصري

318 مهند احمد حسني ابو علوان

319 مهند عمر خليل السردى

320 مهند محمد غالب بني فضل

321 مهند مهدى محمود عوض

322 مهند ياسر عبد الحميد ياسين

323 مؤمن شريف محمد التاج

324 مؤيد علاء رفيق ابو لاوى

325 ميار عمار وفيق عبد ربه

326 ميار ماهر حسن العليمي

327 ميرا عادل خليل عبد الله

328 ميس جمال العبد ابو زعنونه

329 ميس سعيد احمد عمر

330 ميس لؤي سعيد عنايه

331 ميسم عبد الرحمن موسى الخضور

332 ندين منذر سليمان وشاح

333 نور احسان محمد خضر

334 نور ايمن بكر السلع

335 نور سليمان احمد العداربه

336 نور فيصل عبدالله ابو عبيله

337 نور مهند محمد ردايده

338 نور ناجي حسن ابو شريحه

339 هاجر صلاح وجيه الاقرع

340 هاشم رامي اسماعيل ابو السندس

341 هاشم مؤنس هاشم مومني

342 هاشم هاني جميل الطراونه

343 هديل مصطفى احمد الجوابره

344 هيا امين حمد الله الكعبي

345 هيا زهير عبد الحليم ابو صلاح

346 هيثم محمد عدنان جبر

347 ولاء ماهر حسين عبيدات

348 وليد عبد الله نجيب جلاد

349 وليد هاني محمد ابراهيم

350 وئام رائد ركان صالح

351 وئام وائل محمد عمار

352 يارا احمد فلاح بني عبد النبي

353 يارا وصفي عبد الله المراشده

354 ياسر محمد محمود جرادات

355 ياسمين انس محمود العريقات

356 ياسمين زياد احمد هديب

357 ياسمين مجدى محمد رجب الاشهب

358 ياسمين نادر احمد عبد الغني

359 يامن هيثم مدحت داود

360 يحيى جواد ابراهيم عطير

361 يحيى سائد صدقي خاطر

362 يزن براء ابراهيم ابو فاره

363 يزن حسام عبد الله داماطي

364 يزن سمير ناظم خليل

365 يزن مامون محمد اديب كساب

366 يزن مهدى عبداللطيف منصور

367 يمان حمزه ضيف الله المومني

368 يمنى خالد ايوب كليب

369 ينال لؤى احمد يوسف

370 يوسف احمد شريف حسن

371 يوسف جمال عوض خلف

372 يوسف جواد علي عوض الله

373 يوسف علاء ابراهيم سموم

374 يوسف معتصم عمر يوسف