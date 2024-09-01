إعلان موعد امتحان المفاضلة للطلبة الأردنيين الحاصلين على معدلات متساوية في التوجيهي

وطنا اليوم:أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي، عن موعد وترتيبات عقد امتحان المفاضلة المقرر للطلبة الأردنيين الحاصلين على معدلات متساوية في شهادة الدراسة الثانوية العامة العربية للعام الجامعي 2024-2025.
وقالت الوحدة، إن موعد عقد الامتحان يوم السبت الموافق 7-9-2024 وفقاً للترتيبات التالية:
– يبدأ الامتحان في تمام الساعة (10) العاشرة صباحاً، ويستمر لمدة ساعتين حتى الساعة (12) الثانية عشرة ظهراً.
– مكان عقد الامتحان: الجامعة الأردنية، مجمع القاعات الحاسوبية (Student.com)الموجود في كلية الأعمال.
– يغطي امتحان المفاضلــة المواد العلميـــة الآتية: الفيزيـــاء، الكيميـــاء، الأحيـــاء والرياضـــيات.
وأضافت، أن الدخول إلى الحرم الجامعي للجامعة الأردنية يكون من خلال البوابة الشمالية فقط. وسيكون الامتحان مُحوسبا ويتم الدخول باستخدام الرقم الوطني للطالب.
وبينت أنه على كل طالب إحضار هوية أحوال مدنية ساريـــة المفعول أو جواز سفر، ويُحظر إدخال آلة حاسبة علمية أو الهاتف الخلوي إلى قاعة الامتحان، ويجب عليه إحضار آلة حاسبة بسيطة للعمليات الحسابية البسيطة وبخلاف ذلك سيتم سحب الآلة الحاسبة منه.
وأوضحت أنه على الطلبة الحضور إلى المكان المخصص لعقد الامتحان قبل موعد الامتحان بنصف ساعة على الأقل، وعدم اصطحاب أولياء الأمور معهم، حيث لن يسمح لهم بدخول الحرم الجامعي كما أنه لا تتوفر أماكن مُريحة لاستقبالهم فيها.
وأكدت أن عدم إستدعاء الطالب لحضور امتحان المفاضلة لا يعني استبعاده من عملية المنافسة والترشيح للقبول ولكن لا يوجد تساوي معدل مع طلبة آخرين.
وتاليا أسماء الطلبة المدعوين للامتحان (مرتبين هجائياً):
1 ابرار خليل طه العداربه
2 ابراهيم بشار ابراهيم النجار
3 ابراهيم خالد طاهر الخطيب
4 ابراهيم محمد ابراهيم عنانبه
5 احمد اسامه محمود الشيخ صالح
6 احمد جمال عبد المجيد زايد
7 احمد جميل محمد احلت
8 احمد رائد احمد بني ارشيد
9 احمد زياد سعيد عطاطره
10 احمد طارق نجيب الخصاونه
11 احمد عمر شوكت العمرى
12 احمد عمران خليل مصري
13 احمد غازى احمد درادكه
14 احمد محمد ربحي زايد
15 احمد محمد محمود التح
16 احمد معتصم عوض النصير
17 ادم خالد محمد وليد ابو شنب
18 اسامه اشرف حسيب غزال
19 اسامه خالد محمود الهوانيه
20 اسامه محمد ابراهيم جيزاوي
21 اسامه محمد عبد الكريم العمايره
22 اسامه محمد غازى حوارى
23 اسامه هشام جميل جرار
24 اسراء منصور فوزى الزعبي
25 افنان غسان فضل الكيلاني
26 الحسن سامر حسن صمادى
27 المعتصم بالله عماد عوض القطيش
28 الياس جمال محمد اللطايفه
29 اليمان ابراهيم خليل بني سلامه
30 امل عمار عبد الله الفريحات
31 امين ابراهيم امين ابو شيخه
32 انس شادى عفيف اسعد
33 انس عماد عبد الرحيم الضميري
34 انور فيصل انور عبد الجليل
35 اوس محمد خير زايد بني عمر
36 اياس جمال محمد الوحش
37 ايمان غنام احمد العلوان
38 ايه سامر خالد الهندي
39 ايهاب امين علي الدولات
40 ايهاب زياد علي عبنده
41 ايهم اكرم مسلم الشواوره
42 ايهم محمد احمد حمايده
43 ايهم وسيم شاهر عبد الحليم
44 آلاء سمير حسن العليمات
45 آيه اسماعيل سميح حرز الله
46 آيه نعمان محمود اسمر
47 باسل جودت احمد الجراح
48 بتول عبد الله طاهر نصر
49 بتول علاء صالح العزه
50 بتول ماهر عبد السلام ابو محفوظ
51 بدر فؤاد توفيق البراهميه
52 بدر ناصر محمد الجزار
53 براءه حسن محمود محيسن
54 بشار سيد احمد الخطيب
55 بشرى محمد عبد الرحمن المعاني
56 بشرى نظام مصطفى ابوليلى
57 بلال سليم صبرى النصر
58 بنان موسى رشيد الاعرج
59 بيسان عماد خليل النداف
60 بيلسان ايمن اسحق اللحام
61 تالا اسامه محمد النمراوي
62 تالا اسعد محمود عبد الرحمن
63 تالا جهاد خالد حنون
64 تالا صهيب محمود ابوشقير
65 تالا عبد الله فؤاد عنبوسي
66 تالا مهند حلمي صعبي
67 تالا مهند محمد ضمره
68 تاله حسام عفيف عواد
69 تقى باسم قاسم عضيبات
70 تيا غسان خليل حسين
71 تيماء علي عبد الرحيم الابراهيم
72 جعفر احمد خليل السريحين
73 جعفر عبد المجيد حسين الجريرى
74 جنا اسماعيل محمد ابو لاوى
75 جنا ماهر فتحي شحاده
76 جنان مراد مصطفى الدقه
77 جنى اسامه سعيد صبح
78 جنى خالد عبد الكريم بدوى
79 جنى زيد محمد الشوره
80 جنى صالح ابراهيم سعيد
81 جنى محمد صقر مصطفى
82 جنى مروان محمد قاسم
83 جواد منير كامل الدويكات
84 جود اكمل ماجد بكر
85 جودي هيثم رسمي ابراهيم ابو اصبيح
86 جوري زياد عدنان ابو قاسم
87 حازم محمد ابراهيم ابو طوق
88 حبيبه خالد احمد العموش
89 حسين سامر حسين عبد الجواد
90 حلا احمد عبدالكريم عمايره
91 حلا سامر محمد خير تقي الدين
92 حلا محمد علي عوده
93 حلا مهند علي الدهامشه
94 حلا ياسين قاسم العبد الحليم
95 حمزه اسحاق احمد بني طه
96 حمزه خالد خليل القريني
97 حمزه خالد يوسف احمد
98 حمزه شريف عبد الجبار جيبات
99 حمزه محمد فتحي العامر
100 حمزه محمد موسى معابره
101 حنين احمد حمد الواوى
102 حنين بسام محمود احلوح
103 حنين عامر راسم الدحله
104 خالد سامر اسعاف العتيبي
105 خالد ماهر احمد احمد
106 خالد محمد راتب حسن
107 خالد محمد عزت شواهنه
108 خالد مقدام كمال الرمحي
109 خليل باسم خليل جوده
110 دارين داود مصطفى سليم
111 دارين عارف محمد ابو فاره
112 داليا زكريا احمد الابطح
113 دانا صالح عيد الفانك
114 دانا لؤى سعيد الخطيب
115 دانه صالح احمد الحنيطي
116 دانه عماد عبد الخالق علي
117 دانيال علاء ابراهيم سموم
118 دعاء قاسم علي نفاع
119 ديالا ابراهيم زكي نفيس
120 ديانا رائد خليل حسين
121 دينا حسين عبد الحافظ المثقال
122 دينا ناصر احمد عبد اللطيف
123 ذكرى محمد فهمي حجات
124 رامي احسان صبحي الكتوت
125 رامي سمير عبد العزيز شتيوي
126 رايه ماجد رجب شاهين
127 رزينه اسماعيل محمد العمري
128 رضوان احمد عبد الرحمن ابو الرب
129 رضوان محمد اقبال رضوان شطناوى
130 رغد احمد صبحي جرار
131 رغد احمد عبدالحفيظ سنجق
132 رغد رامي ادم برهم
133 رغد عبد الله احمد زناد
134 رغد عماد ابراهيم كتكت
135 رغد غالب حافظ مصطفى
136 ركان عبد السلام احمد يوسف
137 رنا محمد صيتان الجراح
138 رند اياد محمد المنصور
139 رند زياد سعيد عطاطره
140 رنيم عبد الله حسن ابو عزه
141 رنيم عماد محمد بني سعيد
142 رنيم مؤيد راضي الفقهاء
143 رنيم نضال محمود الحسن
144 رنيم وسام محمد الزبون
145 رهف اشرف حسني ابو مويس
146 روان داود مروان الجاعوني
147 رؤى علي محمد موسى
148 ريان باسل توفيق شحاده
149 ريان لؤي اسامه عناب
150 ريتاج فايز عزات احمرو
151 ريم محمد مصطفى سلمان
152 ريناد ايمن احمد احمد
153 ريناد علي ابراهيم ابو قدوم
154 زيد اكرم صبحي عساف
155 زيد خلدون احمد كوفحي
156 زيد قصي جمال الخصيب
157 زيد محمد سعيد جراب
158 زين اسامه خليل الطعاني
159 زينه سائد سامي يوسف
160 زينه فاروق رفيق العتوم
161 ساره اسامه موسى الشباك
162 ساره امجد حسن الحوامده
163 ساره خالد محمد العقول
164 ساره رافت عبد الله المساعفه
165 ساره سعيد جمال الجلاد
166 ساره محمد احمد الضروس
167 ساره محمد حسن حسين
168 ساره محمد شمسي ابو شقير
169 سجى وليد عاطف عبيدات
170 سديل وجدى يوسف السيد احمد
171 سرى عبد السلام زكريا الصمادى
172 سعيد مصطفى محمد سعيد ابو عين
173 سلمان احمد يوسف العواد
174 سلمى ادهم جمال ابو ادهيم
175 سلمى اشرف اسماعيل سرحان
176 سلمى سلمان ابراهيم العليمات
177 سلمى عاصم هاني حياصات
178 سلمى محمد عبد الفتاح الدبس
179 سلمى محمود حسين الحاج
180 سلين بشير عيسى الصمادى
181 سما حكم غالب الجابر
182 سميه ذيب علي شحاده
183 سندس مراد صلاح عواد
184 سهام حسني فتحي علي
185 سيف الدين محمد احمد خضر
186 سيف الله عبد الله صالح حجير
187 سيف حسام كمال التاجي
188 شذى احمد علي علي
189 شهد خالد احمد حمدان
190 شهد رامي عبد القادر الجعبرى
191 شهد فراس غانم ديه
192 صالح انيس عبد العظيم مرقه
193 صبا وصفي ضيف الله بني سالم
194 صفاء مراد ابراهيم هديب
195 صهيب مصعب محمد غيظان
196 ضحى مالك سليم عريقات
197 طارق اسامه جمال التيني
198 طارق زياد طاهر مصلح
199 طلال رزق الله جمال ابريك
200 طلال مخلد علي السرحان
201 عادل يوسف عبد الرحيم يعقوب
202 عامر حمزه اسماعيل اسماعيل
203 عبد الرحمن أيهم احمد المومني
204 عبد الرحمن عايد رشاد عاشور
205 عبد الرحمن محمد احمد محمود
206 عبد الرحمن محمد زعل الخريسات
207 عبد الرؤوف اكرم عبد الرؤوف الحسن
208 عبد العزيز ابراهيم محمود عبد الباقي
209 عبد الله احمد حفظي نوفل
210 عبد الله احمد عيسى عبد الله
211 عبد الله انس عبد الله البركات
212 عبد الله ايمن سليمان بكليزي
213 عبد الله خالد محمد القضاه
214 عبد الله خالد محمد شيخ غانم
215 عبد الله خضر صالح علي
216 عبد الله رائد سعادات حنداش
217 عبد الله رشدي زهير الجنيدي
218 عبد الله فراس عبد الله ابو زريق
219 عبد الله مهند فيصل النعمان
220 عبدالله كامل محمد ملحم
221 عبيده محمد حسن حسونه
222 علي جمال ياسين العبد
223 علي زهير علي العربي
224 علي سعد غازي ابو نعيم
225 علي عبد الله سلامه زيديه
226 علي محمد جهاد الشرمان
227 عمار خليل محمد طاهر الحموري
228 عمار عادل راسم كمال
229 عمار علي احمد طوالبه
230 عمار ياسر عبد الله حمد
231 عمر حمزه اسماعيل اسماعيل
232 عمر سامر حسن جوهر
233 عمر فتحي عفيف عمران
234 عمر مامون خالد عواد
235 عمر محمد نادى العرامين
236 عمر هيثم جلال صباح
237 عوض زكريا عوض بني ياسين
238 غدير حسن محمد البطيني
239 غسان مامون محمد ابو جلمه
240 غيث عدنان سليمان التلاحمه
241 غيداء فؤاد محارب العليمي
242 فارس مصطفى جلال الفتيح
243 فارس نبيل فؤاد بركات
244 فرح توفيق عبد الرحيم كراجه
245 فرح مهدي عبد الرحيم ابو كشك
246 فضل فادى فضل الجعبري
247 فهد احمد محمود البطاينه
248 فهد طارق فهد عوض
249 فيان اسعد طه ابراهيم
250 فيصل سامي عيد مبارك
251 قصي غريب موسى حموده
252 قصي محمد عبد الكريم مساعده
253 قيس حسين عبد المجيد البدوي
254 كرم عبد الحميد ابراهيم جبر
255 لانا احمد محمد محمد
256 لبنى انس ذياب احمد
257 لجين بلال ماجد السردي
258 لمى ايهاب صالح السطري
259 لمى محمد صقر المسعود
260 ليان اسامه طلب البكرى
261 ليان خلدون صالح قطيشات
262 ليان رشيد محمود الغوانمه
263 ليان شادى عماد المصرى
264 ليان عامر محمود عبد الرازق
265 ليان محمد عدنان خليل
266 ليان مهند احمد الدقه
267 ليث اياد خليل ابو زيد
268 ليث رامي مصطفى محمد
269 ليمار فضل محمد مصطفى
270 لين اسامه محمد فتيان
271 لين حسن علي جراح
272 لين رامي محمد روحي جابر
273 لين سائد عبد الرحيم طبيشات
274 لين شادى محمد عارف مرقه
275 لين محمد عبد الله طوالبه
276 لينا رائد محمد ابو زيد
277 ماسه سامي احمد الشروقي
278 مالك احمد سليمان قداره
279 مالك اسامه عمر الاشقر
280 محمد احمد جودت خضر
281 محمد احمد ماجد العمري
282 محمد اكرم خليل المطري
283 محمد بشار محمد العمري
284 محمد حسني محمد تيلخ
285 محمد رافت محمد زريق
286 محمد سائد لطفي عيد
287 محمد سفيان احمد الزعبي
288 محمد سفيان طلال عبيدات
289 محمد طارق فهد عوض
290 محمد عامر عبد الحميد ابو صاع
291 محمد عباس محمد جرادات
292 محمد علي ابراهيم الزواهره
293 محمد عمر سعد الخطيب
294 محمد فراس حمد الرواشده
295 محمد مروان احمد القضاه
296 محمد مروان احمد عباس
297 محمد معتصم صالح عطا الله
298 محمد منصور عبدالله الحرافشه
299 محمد نائل علي تيم
300 محمد وضاح اديب العامودى
301 محمود بدر انور مخيمر
302 محمود عبد الرزاق مصطفى ابو صهيون
303 محمود محمد محمود القاق
304 محمود يوسف خليل ابو الشوارب
305 مروان شادي تركي البطاينه
306 مريم احمد عبد الرحمن شرقاوي
307 مريم حاتم احمد عاليه
308 مريم محمد فيصل عبيدات
309 مصطفى حسان مصطفى البيرومي
310 مصطفى حسين محمد معيقل
311 مطيع نصار مطاوع المحيسن
312 معتز احمد كامل خوالده
313 معتز عبد الستار محمد نيروخ
314 معتصم جهاد احمد غازى الزمر
315 مكرم عوني حسن عثمان
316 ملك مؤيد اسعد دناوي
317 مها حسام سيد المصري
318 مهند احمد حسني ابو علوان
319 مهند عمر خليل السردى
320 مهند محمد غالب بني فضل
321 مهند مهدى محمود عوض
322 مهند ياسر عبد الحميد ياسين
323 مؤمن شريف محمد التاج
324 مؤيد علاء رفيق ابو لاوى
325 ميار عمار وفيق عبد ربه
326 ميار ماهر حسن العليمي
327 ميرا عادل خليل عبد الله
328 ميس جمال العبد ابو زعنونه
329 ميس سعيد احمد عمر
330 ميس لؤي سعيد عنايه
331 ميسم عبد الرحمن موسى الخضور
332 ندين منذر سليمان وشاح
333 نور احسان محمد خضر
334 نور ايمن بكر السلع
335 نور سليمان احمد العداربه
336 نور فيصل عبدالله ابو عبيله
337 نور مهند محمد ردايده
338 نور ناجي حسن ابو شريحه
339 هاجر صلاح وجيه الاقرع
340 هاشم رامي اسماعيل ابو السندس
341 هاشم مؤنس هاشم مومني
342 هاشم هاني جميل الطراونه
343 هديل مصطفى احمد الجوابره
344 هيا امين حمد الله الكعبي
345 هيا زهير عبد الحليم ابو صلاح
346 هيثم محمد عدنان جبر
347 ولاء ماهر حسين عبيدات
348 وليد عبد الله نجيب جلاد
349 وليد هاني محمد ابراهيم
350 وئام رائد ركان صالح
351 وئام وائل محمد عمار
352 يارا احمد فلاح بني عبد النبي
353 يارا وصفي عبد الله المراشده
354 ياسر محمد محمود جرادات
355 ياسمين انس محمود العريقات
356 ياسمين زياد احمد هديب
357 ياسمين مجدى محمد رجب الاشهب
358 ياسمين نادر احمد عبد الغني
359 يامن هيثم مدحت داود
360 يحيى جواد ابراهيم عطير
361 يحيى سائد صدقي خاطر
362 يزن براء ابراهيم ابو فاره
363 يزن حسام عبد الله داماطي
364 يزن سمير ناظم خليل
365 يزن مامون محمد اديب كساب
366 يزن مهدى عبداللطيف منصور
367 يمان حمزه ضيف الله المومني
368 يمنى خالد ايوب كليب
369 ينال لؤى احمد يوسف
370 يوسف احمد شريف حسن
371 يوسف جمال عوض خلف
372 يوسف جواد علي عوض الله
373 يوسف علاء ابراهيم سموم
374 يوسف معتصم عمر يوسف