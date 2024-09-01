الميثاق الوطني يلتقي بوجهاء وشباب العشائر في سلسلة من اللقاءات لتعزيز المشاركة السياسية

وطنا اليوم:في إطار جهوده لتعزيز المشاركة السياسية وتشجيع المواطنين على الانخراط في العملية الانتخابية، قام حزب الميثاق الوطني، ممثلا برئيس المجلس الاستشاري، مازن القاضي، بجولة شملت سلسلة من اللقاءات مع وجهاء وشباب عدة عشائر في عدد من المناطق المختلفة.

بدأت اللقاءات بدعوة كريمة من رئيس بلدية الخالدية، السيد جمال أبو شندي، التقى القاضي بنخبة من وجهاء ورجالات وشباب عشائر السبع في بلدة الخالدية، حيث دار نقاش حول قانون الانتخاب والأحزاب السياسية.

وفي اللقاء، حث القاضي الحضور على المشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية المقبلة والانخراط في الأحزاب السياسية المختلفة.

وبدعوة من الشيخ ناصر الرمثان وابنه ساير الرمثان في بلدة حليوة بالبادية الشرقية الشمالية، حيث التقى بجمع غفير من عشيرة الرمثان وأبناء عمومتهم وأنسبائهم.

خلال اللقاء، أكد القاضي أيضا أهمية المشاركة في الانتخابات البرلمانية والانضمام إلى الأحزاب السياسية، مشددًا على دور الأحزاب في بناء مستقبل الأردن.

كما اختتم القاضي جولته بلقاء مع نخبة من أبناء بلدة عمراوه ولواء الرمثا، وذلك بدعوة من الشيخ زياد أنور الوردات.

وأكد القاضي خلال هذا اللقاء، الذي ركز على قانون الانتخاب وأهمية الأحزاب السياسية، ضرورة أن يكون للجميع دور فاعل في الانتخابات القادمة وأن يساهموا في تعزيز مسيرة الديمقراطية من خلال الانخراط في العمل الحزبي.

تأتي هذه اللقاءات في إطار استراتيجية حزب الميثاق الوطني لتعزيز التواصل مع مختلف شرائح المجتمع الأردني، ودعوتهم للمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية.