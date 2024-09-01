الاحتلال يقر بمقتل جندي بمعارك مع المقاومة في جنين

وطنا اليوم:أقر جيش الاحتلال بمقتل جندي وإصابة ضابط وجندي آخر بجروح خطيرة في المعارك الدائرة بمدينة جنين.

وأفادت القناة 13 العبرية، بمقتل رقيب أول وقائد الصف بالكتيبة 906 وإصابة ضابط بجروح خطيرة خلال عملية جنين.

وتواصل قوات الاحتلال لليوم الرابع ما تسميها عملية عسكرية واسعة وسط اشتباكات عنيفة في مخيم جنين، إلى جانب اقتحامات ومواجهات في مناطق بنابلس وقلقيلية وطوباس.