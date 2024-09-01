بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

استنفار إسرائيلي بعد مقتل 3 عناصر من الشرطة في هجوم غربي الخليل

منذ 5 ثواني
استنفار إسرائيلي بعد مقتل 3 عناصر من الشرطة في هجوم غربي الخليل

وطنا اليوم:قتل 3 من عناصر الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم الأحد في هجوم مسلح عند حاجز ترقوميا غربي الخليل بجنوب الضفة الغربية.
وأفاد الإسعاف الإسرائيلي بمقتل اثنين وإصابة ثالث، ولاحقا أكدت وسائل إعلام إسرائيلية وفاة المصاب.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه عثر على السيارة المستخدمة في الهجوم فارغة بعد تمكن المنفذين من الانسحاب.
وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه دفع بتعزيزات إلى المنطقة ويحاصر بلدة إذنا (شمال غرب الخليل)، في إطار عمليات البحث عن منفذي الهجوم المسلح.
وأفادت مصادر فلسطينية بأن طائرات استطلاع إسرائيلية حلقت في سماء بلدة ترقوميا والمناطق المحيطة بها شمال غربي الخليل في إطار البحث عن منفذي إطلاق النار.
من جهتها، قالت قناة الأقصى الفضائية إن أعدادا كبيرة من قوات الاحتلال اقتحمت بلدة إذنا بعد عملية إطلاق النار وانسحاب المنفذين.
ويأتي هجوم ترقوميا بعد يومين من العملية المزدوجة التي وقعت في محيط مستوطنتين شمالي الخليل وأسفرت عن إصابة 3 إسرائيليين بينهم قائد لواء عتصيون.
كما يأتي في ظل الهجوم الإسرائيلي المستمر لليوم الخامس على شمال الضفة الغربية، والذي أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 22 فلسطينيا، فضلا عن مقتل وإصابة جنود إسرائيليين في جنين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
07:14

القاضي والمواجدة نسايب.. “القاضي” طلب “وأخو ارشيدة” أعطى

21:35

شبح الموت والتهجير في الضفة الغربية

21:25

حادث بين مركبتين داخل نفق عبدون يسبب تباطؤ مروري وتحويل حركة السير

20:27

حزب إرادة يعقد إجتماعين نوعيين في المفرق والبادية الشمالية

19:29

سنة النبي محمد في الحروب

19:27

العثمان والجبور نسايب

19:06

الديوان الملكي يطمئن على صحة الطفلة لميس

18:10

مندوبا عن الملك.. رئيس الديوان يطمئن على صحة طفلة من غزة تتلقى العلاج بمدينة الحسين الطبية

17:25

توقف قسم غسيل الكلى بمستشفى جنين الحكومي عن العمل بسبب العدوان

16:04

“التعليم العالي تعلن بدء تقديم الطلبات الإلكترونية للمنح الخارجية للعام 2024-2025”

15:20

انخفاض بحالات الزواج بالأردن للسنة الثانية على التوالي

15:19

أسرة جامعة عمان الاهلية تهنىء بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملكة رانيا العبدالله 

وفيات
الدكتور صلاح السلمان في ذمة اللهوفيات الجمعة 30-8-2024مديرية الأمن العام تنعى الوكيل محمد أبو عسكر الذي استشهد بحادث دهس متعمد أثناء تأدية واجبه في إربدوفيات الخميس 29-8-2024شركة مناجم الفوسفات الأردنية تنعى المهندس سامح المدني