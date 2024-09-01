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القاضي والمواجدة نسايب.. “القاضي” طلب “وأخو ارشيدة” أعطى

منذ 6 دقائق
القاضي والمواجدة نسايب.. “القاضي” طلب “وأخو ارشيدة” أعطى

وطنا اليوم_توجهت جاهة كريمة برئاسة معالي الشيخ مازن تركي القاضي وجمع كبير من آل القاضي وقبيلة بني خالد واصدقائهم مساء اليوم إلى مضارب عشيرة المواجدة في محافظة المفرق، حيث كان في استقبالهم الشيخ تركي عقلة أخو ارشيدة وجمع من أبناء عشيرتيّ المواجدة والخزاعلة.

وجاءت هذه الجاهة لطلب يد كريمة الأستاذ خيرو ابو مزهر المواجده للمحامي عون نجل المستشار الإعلامي جميل سامي القاضي.

وحضر هذه المناسبة الكريمة جمع غفير من أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة، إضافة إلى شخصيات إعلامية وعسكرية ومدنية، وشيوخ ووجهاء عشائر من الأردن وسوريا وفلسطين.
وفي ختام الجاهة، أقيم حفل عائلي للعائلتين في صالة “ألف نجمة ونجمة” في المفرق.


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