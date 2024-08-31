حزب إرادة يعقد إجتماعين نوعيين في المفرق والبادية الشمالية

وطنا اليوم_إستضاف عضو مجلس حكماء حزب إرادة والمترشح على القائمة الحزبية خدمة للمشروع الشيخ محمد اشتيوي النعيمي (ابو عبد الكريم ) في البادية الشمالية القائمة الحزب لحزب إرادة ورقمها ٢١ ، كما عقد فرع المفرق لقاء آخر في القصبة وحضر اللقاءين وجهاء المنطقة وكل من الأمين العام للحزب نضال البطاينة وأعضاء الحزب د. تيسير النعيمي والشيخ ضيف الله بن قلاب والشيخ خالد العيطان ورئيس مجلس محافظة المفرق عضو الحزب خليل شديفات ورئيس فرع حزب إرادة في محافظة المفرق المحامي حمزة أخو ارشيدة والمرشحين على القائمة الحزبية لحزب إرادة د. خميس عطية وحمود الزواهرة ومحمود الطيطي ود. فارس الصمادي و د. زينب المومني وعلي الزير وأنس الرواشدة وعدنان العرجاني و د. خالد عبد المطلب الحسنات.

ورحب الشيخ محمد اشتيوي النعيمي بالحضور من ابناء المفرق والبادية الشمالية

واكد بان مدينة المفرق كانت وما زالت جزء على العهد في ولائها وانتمائها قيادة وشعباً ، ونوه الشيخ النعيمي بأننا كقيادات مجتمعية وقيادات الحزب أثارنا دعم الشباب والمرأة من خلال وجودنا في آخر المقاعد على القائمة الحزبية ايماناً منا بالعملية الحزبية ودور الشباب والمرأة في المرحلة القادمة .

كما تحدث الشيخ ضيف الله بن قلاب قائلا أن حزب إرادة هو خيارنا ويشبهنا وشكر الحزب لتقديمه لقبيلة بني حسن واعطائها مركز متقدم يليق بها أكثر من جميع الأحزاب .

كما تحدث الأمين العام نضال البطاينة وعضو المجلس السياسي في الحزب د. تيسير النعيمي والشيخ خالد العيطان والمرشحين على القائمة الحزبية د. خميس عطية وحمود الزواهرة ود. فارس الصمادي ود. زينب المومني وأعضاء الحزب خليل الشديفات وحمزة أخو ارشيدة عن نهج وفكر حزب إرادة وان ما سوف يفرزه الحزب من نواب سوف يكونوا بخدمة المفرق والبادية الشمالية وسائر محافظات وبوادي الوطن ، وطلبوا من الحضور منحهم ثقتهم بالتصويت لقائمة حزب إرادة على الورقة الحمراء ورقم القائمة ٢١ منوهين إلى أن صوت المواطن للحزب لا يؤثر على القوائم المحلية.