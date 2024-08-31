العثمان والجبور نسايب

وطنا اليوم_

توجهت مساء اليوم السبت جاهة كريمة من أبناء عشيرة العثمان برئاسة الدكتور خلف الحمّاد ومعهم أنسبائهم وأصدقائهم، إلى عشيرة الجبور، لطلب يد ابنتهم الآنسة أماني كريمة السيد سليمان الجبور لابنهم مسند صلبي العثمان.

وكان في استقبالهم أبناء عشيرة الجبور وأنسباؤهم وأصدقاؤهم، ورد الشيخ زيد الزهير على الجاهة الكريمة بالإيجاب والقبول.

وقال الدكتور خلف الحمّاد في كلمته بهذه المناسبة السعيدة أنها تتزامن مع قرب العرس الديمقراطي الذي ستشهده مملكتنا الحبيبة قريباً، ونسأل الله أن ينصر أهلنا في غزة ويثبت أقدامهم ويرحم شهداءهم، وأن يديم الأمن والأمان على بلدنا الحبيب بقيادة سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المفدى، والذي بفضل قيادته الفذة، ووعي أبناء شعبنا الغالي، وحرفية أجهزتنا الأمنية، وقواتنا المسلحة استطعنا تجاوز العديد من المحن والتحديات.

ألف مبارك للعروسين، ونسأل المولى عز وجل لهما السعادة والهناء، اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير.