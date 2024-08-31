مندوبا عن الملك.. رئيس الديوان يطمئن على صحة طفلة من غزة تتلقى العلاج بمدينة الحسين الطبية

وطنا اليوم_مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، اطمأن رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، على الوضع الصحي للطفلة لميس العطار، التي تم إجلاؤها برا، أمس الأول، بتوجيهات ملكية، من منطقة دير البلح في قطاع غزة للعلاج في مدينة الحسين الطبية.

ونقل العيسوي لوالدة الطفلة، التي ترافقها في رحلة علاجها، تمنيات جلالة الملك بالشفاء العاجل، وتوجيهات جلالته بتوفير كل ما يلزم لها من رعاية صحية.

واستمع العيسوي إلى شرح من مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات، عن الوضع الصحي للطفلة، التي ترقد على سرير الشفاء، وباتت تتماثل للشفاء بعد خضوعها أمس لعملية جراحية ناجحة.

من جهتها، عبرت والدة الطفلة عن شكرها وامتنانها لجلالة الملك على توجيهاته بنقل طفلتها لتلقي العلاج في الأردن، إذ أن الوضع الصحي للطفلة، كان يتطلب تدخلا طبيا سريعا، مثمنة مواقف الأردن وجهود جلالة الملك على دعمه المتواصل والمستمر لأهل قطاع غزة، سياسيا وإغاثيا وطبيا.

وأعربت عن ارتياحها للإجراءات الطبية والخدمات التي يقدمها الكادر الطبي والتمريضي القائم على الوضع الصحي لأبنتها.