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توقف قسم غسيل الكلى بمستشفى جنين الحكومي عن العمل بسبب العدوان

منذ 12 ثانية
توقف قسم غسيل الكلى بمستشفى جنين الحكومي عن العمل بسبب العدوان

وطنا اليوم_أعلنت إدارة مستشفى جنين الحكومي في الضفة الغربية المحتلة، اليوم السبت، إيقاف العمل في قسم غسيل الكلى، وفق ما أفادت وكالة الفلسطينية “وفا”.

وأوضحت إدارة المستشفى في بيان، أن إيقاف العمل جاء بسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى، بسبب تدمير الاحتلال خط الكهرباء المزود له، ولأن المولدات الكهربائية الحالية، تعمل منذ 4 ايام متواصلة على التوالي، وحيث إن الأحمال الرئيسية تفوق قدرة المولدات الكهربائية قمنا بدمج عدة أقسام مع بعضها، وإيقاف التكييف، وتشغيل محطات الأوكسجين جزئيا.

 

وأشار البيان إلى أنه تم التنسيق مع المرضى لنقلهم إلى المراكز الطبية في نابلس لحين الانتهاء من الأزمة الحالية.


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