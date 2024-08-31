بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

“التعليم العالي تعلن بدء تقديم الطلبات الإلكترونية للمنح الخارجية للعام 2024-2025”

منذ ساعة واحدة
“التعليم العالي تعلن بدء تقديم الطلبات الإلكترونية للمنح الخارجية للعام 2024-2025”

 

 

وطنا اليوم_تعلن مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية، والذين حققوا متطلبات النجاح للالتحاق بالجامعات الرسمية لأول مرة في الدورتين التكميلية الماضية 2023-2024، والصيفية (العامة) 2024، في الفرع العلمي والفرع العلمي / الحقل الطبي ، أو ما يعادلها (شهادات الثانوية العامة العربية أو الأجنبية) من داخل المملكة أو خارجها للعام الدراسي 2024 فقط بمعدل لا يقل عن 90%، والراغبين بالاستفادة من المنح الخارجية المقدمة للمملكة ضمن إطار التبادل الثقافي مع الدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة بأن عملية تقديم الطلبات الإلكترونية للاستفادة من المنح الخارجية للعام الجامعي 2024-2025 ستبدأ اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 1-9-2024 ولغاية الساعة 12 ليلاً من يوم الخميس الموافق 5-9-2024 وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على الرابط الآتي: www.dsamohe.gov.jo


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:20

انخفاض بحالات الزواج بالأردن للسنة الثانية على التوالي

15:19

أسرة جامعة عمان الاهلية تهنىء بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملكة رانيا العبدالله 

14:05

مكافحة المخدرات تحبط 4 محاولات تهريب وتلقي القبض على 6 مهربين .. تفاصيل

13:09

عبدالله حمادة يحصد المركز الاول في سباقين عالميين للدرفت والتاندوم بمصر

13:07

جائزة سيد البلاد وأغلى الرجال

12:51

بخطى واثقة تعانق إشراقات الغد وترسم ملامح المستقبل

12:32

الجيش: 30 و 15 ألف دينار لـ 577 ضابطاً وضابط صف وفرداً – أسماء

12:27

العين عبدالحكيم الهندي يكتب، جهود دؤوبة لجلالة الملكة رانيا العبدالله، في التعليم والعمل الإنساني، ومواقف شجاعة في التصدي للعدوان والظلم.

11:52

هل سيصمد “الضمان” أمام موجات التقاعد المبكر الحكومية.؟

11:50

افتتاح المقر الانتخابي للعموش بحضور ٣٥٠٠ من المؤازرين 

11:27

الجيش الأميركي يعلن قتل 15 من مقاتلي داعش في غارة بالعراق

10:18

كرة نار في سماء عدن.. 5 قتلى و13 مصابا بانفجار محطة غاز

وفيات
الدكتور صلاح السلمان في ذمة اللهوفيات الجمعة 30-8-2024مديرية الأمن العام تنعى الوكيل محمد أبو عسكر الذي استشهد بحادث دهس متعمد أثناء تأدية واجبه في إربدوفيات الخميس 29-8-2024شركة مناجم الفوسفات الأردنية تنعى المهندس سامح المدني