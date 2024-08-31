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افتتاح المقر الانتخابي للعموش بحضور ٣٥٠٠ من المؤازرين 

منذ 7 ثواني
افتتاح المقر الانتخابي للعموش بحضور ٣٥٠٠ من المؤازرين 

وطنا اليوم _بحضور ٣٥٠٠ من الداعمين والمؤازرين من ابناء محافظة الزرقاء افتتح الدكتور الصحفي حسين العموش مقرّه الانتخابي في الهاشمية.

وعبر الشيخ ضيف الله القلاب العموش في كلمة الافتتاح عن شكره وتقديره لابناء الزرقاء على حضورهم ودعمهم للدكتور العموش ، مشيرا إلى مدينة الزرقاء التي تجمع ولا تفرق تقف اليوم وقفة عز وفخار يدعمها لمرشح محافظة الزرقاء الدكتور حسين العموش.

بدوره قال العين محمد داوديه انه عمل جنبا إلى جنب مع العموش فترة اربع سنوات كمديرا عاما لصحيفة الدستور فوجد به كل الصفات التي تؤهله ليكون عضوا فاعلا في مجلس النواب المقبل ، داعيا ابناء الزرقاء الى دعمه والوقوف إلى جانبه للوصول الى المجلس.

وقال الصحفي الدكتور حسين العموش انه يقدم نفسه كمرشح لمجلس النواب القادم خدمة للوطن ولأبناء الزرقاء،مشيرا إلى ان جهود جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في المجالين الداخلي والخارجي تحتاج إلى مجلس نواب قوي ليساندها ،منوها إلى انه سيقدم اداءا بريمانيا رقابيا وتشريعيا يليق بالأردن والأردنيين .

وعبر الشيخ ابو ياسر العمري عن دعمه المطلق وأهالي إسكان الهاشميه للمرشح العموش .

وبينت مرشحة الكوتا النسائية المهندسة مروه الخلايله عن ثقتها بالقدرات التي تتمتع بها قائمة الاتفاق داعية الناخبين إلى دعمها للوصول الى المجلس.

وبين المرشح عن المقعد المسيحي جريس تادرس عن ثقته بأن قائمة الاتفاق ستكون حاضرة في مجلس النواب القادم داعيا الناخبين إلى دعمها .


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