الجيش: 30 و 15 ألف دينار لـ 577 ضابطاً وضابط صف وفرداً – أسماء

وطنا اليوم_أعلنتا لقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية بان الضباط وضباط الصف والأفراد المبينة أسماءهم أدناه قد استحقوا قرض الإسكان العسكري (الخاص بالافراد) والضباط المستفيدين من صندوق إسكان الضباط مراجعة بنك القاهرة عمان بكافة فروعه خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الاحد الموافق 8/9/2024 للحصول على القرض.

وتالياً الأسماء :

https://www.jaf.mil.jo/FilestemplateC/6053e6bb-b4aa-4f39-9209-e3f35b0408e8.pdf?fbclid=IwY2xjawE_pSBleHRuA2FlbQIxMAABHcxAgqVyX1ufD-o1LL9R1NxU_ydcRaXJNKaNKBseACcCwLtGCHWSLp_qXg_aem_EZ_4s0rY7e5Old33Cq6D8g

https://www.jaf.mil.jo/FilestemplateC/2a8edbc8-f650-45f6-b627-2c0bd1c67d67.pdf?fbclid=IwY2xjawE_pUZleHRuA2FlbQIxMAABHWuqPQOHvR2-EzwMkUYcvc8P4vXS95tOWk6XHMAzeoztg6cZitOEHowyrA_aem_ny1siwtN-0PTtLu8VSEvoA