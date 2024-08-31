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الجيش الأميركي يعلن قتل 15 من مقاتلي داعش في غارة بالعراق

منذ 21 ثانية
الجيش الأميركي يعلن قتل 15 من مقاتلي داعش في غارة بالعراق

وطنا اليوم_نفذ الجيش الأميركي وقوات الأمن العراقية غارة صباح الخميس في غرب العراق أسفرت عن مقتل 15 من عناصر تنظيم داعش، حسبما أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) السبت في بيان.

 

وذكرت سنتكوم في البيان أن “هذه المجموعة من عناصر تنظيم داعش كانت مسلحة بالعديد من الأسلحة والقنابل والأحزمة المتفجرة”، مضيفة “لا يوجد ما يشير إلى وقوع إصابات بين المدنيين.

واستهدفت هذه العملية، بحسب البيان، قادة داعش لتعطيل والحد من قدرة داعش على التخطيط والتنظيم وتنفيذ الهجمات ضد المدنيين العراقيين، وكذلك المواطنين الأميركيين والحلفاء والشركاء في جميع أنحاء المنطقة وخارجها.

وأضاف:” لا يزال داعش يشكل تهديداً للمنطقة وحلفائنا وكذلك وطننا. ستواصل القيادة المركزية الأمريكية إلى جانب التحالف وشركائنا العراقيين ملاحقة هؤلاء الإرهابيين بقوة. سنقدم المزيد من المعلومات عندما تصبح متاحة”.


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