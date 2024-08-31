في مشهد انتخابي غير مسبوق نفاع يرعى ٦ مهرجانات انتخابية في يوم واحد

عزم يضرب الرقم القياسي .

وطنا اليوم_في حضور لافت وغير مسبوق جسد الفكر التشاركي والتكاملي ومنهجية حزب عزم ورؤيتة الشاملة بالعمل الجماعي رعى

امين عام حزب المهندس زيد نفاع أمس الجمعة ستة مهرجانات انتخابية في يوم واحد لمرشحي حزب عزم على القوائم المحلية في محافظات البلقاء وعمان والزرقاء وسط حضور ضخم تجاوز ٢٥ الف شخصا من مؤيدين ومؤازرين حزب عزم في مشهد وطني عظيم جسد

أبهى وأجمل صور التلاحم والتكاتف والدعم للمرشحين ليبرق برسائل كبيرة بأن حزب عزب بفكرة ورؤيتة قادم للبرلمان الأردني بكل قوة وعزم وإصرار ليبطق افكارة وبرامجة السياسية والحزبية والاقتصادية والاجتماعية على أرض الواقع ويساهم في مسيرة الإصلاح السياسي وتنفيذ منظومة التحديث السياسي التي رسم خطوطها العريضة جلالة الملك عبدالله الثاني .