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“افتتاح المقر الانتخابي للدكتور خالد علي زايد في حي نزال بحضور حاشد وكلمات مؤثرة”

منذ 3 ساعات
“افتتاح المقر الانتخابي للدكتور خالد علي زايد في حي نزال بحضور حاشد وكلمات مؤثرة”

وطنا اليوم_افتتح الدكتور خالد علي زايد، المرشح عن القائمة المحلية لقائمة الحق، مساء اليوم الجمعة، مقره الانتخابي في منطقة حي نزال بالقرب من دوار صقر بالعاصمة عمان، بحضور حشد كبير من مؤازريه في دائرة عمان الانتخابية الثانية. 

 

أدار الحفل الزميل الصحفي جهاد أبو بيدر، وبدأت الفعالية بآيات من الذكر الحكيم، ثم السلام الملكي، وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء غزة وفلسطين والأردن.

 

وألقى الدكتور عبد الله الخطيب، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الخيرية الأسبق، كلمة أشاد فيها بالمرشح خالد علي زايد، مبرزًا سجله الحميد في المجالات الطبية والرياضية والاجتماعية، ودعا الحضور لانتخابه. كما أشاد نقيب الأطباء الأردنيين الدكتور زياد الزعبي بقدرات المرشح في مجال زراعة الكلى، ووصفه بأنه “نطاسي بارع” يحظى بمكانة مرموقة في الوسط الطبي، وذكر قيمه الإنسانية وخلقه الحسن، قائلاً: “إن خير من استأجرت القوي الأمين.”

 

ودعت الأستاذة المحامية لمى الكسواني الحضور إلى عدم التقاعس يوم التصويت، بل المشاركة الفاعلة لاختيار الدكتور زايد، فيما تحدث رئيس نادي القادسية عن أخلاق الدكتور زايد في المجال الرياضي أثناء فترة لعبه للنادي.

 

وأدت الحاجة حليمة الكسواني أغنيتها المعروفة “شدوا حالكم يا أهل فلسطين”، التي ألهبت مشاعر الحاضرين وأشعلت روح الوطنية في الحفل. كما تضمنت الفعالية كلمات شعرية ألقاها عدد من الشعراء والناشطين الاجتماعيين وأعضاء المجتمع المحلي والشيوخ والوجهاء.

 

وفي ختام الحفل، ألقى الدكتور خالد علي زايد كلمة أكد فيها أن العرس الانتخابي هو استحقاق دستوري يجب على كل مواطن أردني غيور المشاركة فيه لاختيار من يمثلهم بأفضل صورة، وشكر الحضور على دعمهم وتأييدهم، وسط هتافات داعمة للقيادة الهاشمية وللمرشح.


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