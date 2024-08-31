شاهر الشطناوي يكتسح المشهد الانتخابي في إربد وسط حضور جماهيري غير مسبوق

وطنا اليوم_محمد ملكاوي،_في استعراض لقوته وشعبيته الكبيرة، نظّم الدكتور شاهر الشطناوي، المرشح عن الدائرة الأولى في محافظة إربد بقائمة الكرامة (5)، اليوم الجمعة، مهرجانًا انتخابيًا ضخمًا في بلدة حوارة. وشهد الحدث حضورًا جماهيريًا هائلًا تجاوز 2000 شخص، بما في ذلك شخصيات بارزة، ومرشحو قائمة الكرامة، وممثلو ووجهاء عشائر المنطقة.

وأحيا الحفل الفنان عمر الطعاني بمجموعة من الأغاني الوطنية، كما تخلل المهرجان فقرات أدبية وشعرية قدمها عدد من الأدباء والشعراء الذين أضفوا على الفعالية جواً من الحماس والتفاعل.

ويؤكد المراقبون أن الشطناوي بات أحد أقوى المنافسين على الساحة الانتخابية، مع توقعات كبيرة بفوزه بمقعد في مجلس النواب العشرين، مستفيدًا من دعم شعبي كبير قد يمهد طريقه نحو العبدلي بكل ثقة واقتدار.



