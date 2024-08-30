بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رياضة

الأميرة آية بنت فيصل عضوا في الاتحاد الآسيوي لكرة الطائرة

منذ 30 ثانية
الأميرة آية بنت فيصل عضوا في الاتحاد الآسيوي لكرة الطائرة

وطنا اليوم:صادقت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة الطائرة، على انتخاب صاحبة السمو الملكي الأميرة آية بنت فيصل، رئيسة الاتحاد الأردني، عضوا في مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للدورة الانتخابية 2024 – 2028، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الـ25، الذي عقد اليوم الجمعة في بانكوك.
كما صادقت الجمعية العمومية على انتخاب رئيس الاتحاد القطري علي الكوراي، ورئيس الاتحاد البحريني الشيخ علي بن محمد آل خليفة، ورئيس الاتحاد العماني إبراهيم المقبالي، أعضاء في مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي.
من جهة أخرى اختارت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي، سمو الأميرة آية عضوا في مجلس إدارة الاتحاد الدولي، حيث ستتم المصادقة على ذلك في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي، والذي سيعقد خلال شهر تشرين الثاني المقبل.
هذا وشهدت اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي، انتخاب الفلبيني رامون سوزورا رئيسا للاتحاد الآسيوي للدورة الانتخابية 2024 – 2028


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:15

الدفاع المدني يتعامل مع 318 حريقًا خلال الأسبوع الماضي

19:59

بحضور رئيس قائمة الميثاق الصفدي.. المرشح البستنجي يفتتح مقره الإنتخابي في عمان

19:56

الفراية : نسعى لإلغاء الجلوة العشائرية بشكل كامل

19:47

العيسوي يقدم واجب لعشيرتي الطويقات وحتر

19:45

وزير الخارجية ونظيره الإيراني يبحثان الأوضاع الإقليمية

19:42

وزير الداخلية: قوة ذات عدد أكبر لمناطق تشهد احتكاكات بالانتخابات

19:14

صراخ ومواجهة كلامية بين نتنياهو وغالانت بسبب محور فيلادلفيا

19:09

السلطات التركية توقف العشرات للاشتباه بانتمائهم لتنظيم داعش

18:18

الكرك تناصر حزب إرادة بقناعة في مهرجان نوعي وحاشد

16:56

الكويت.. قرار بسحب جنسيات 78 حالة منها من يحمل جنسيات مصرية وسعودية وأردنية

16:50

حزب الميثاق الوطني.. القوة السياسية الأكثر اتزاناً في المعترك النيابي

16:49

بيان صادر عن قائمة طريقنا : مطلوب موقف حازم لوقف العدوان على أهلنا في الضّفّة الغربيَّة

وفيات
وفيات الجمعة 30-8-2024مديرية الأمن العام تنعى الوكيل محمد أبو عسكر الذي استشهد بحادث دهس متعمد أثناء تأدية واجبه في إربدوفيات الخميس 29-8-2024شركة مناجم الفوسفات الأردنية تنعى المهندس سامح المدنيوفيات الأربعاء 28-8-2024