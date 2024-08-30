الأميرة آية بنت فيصل عضوا في الاتحاد الآسيوي لكرة الطائرة

وطنا اليوم:صادقت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة الطائرة، على انتخاب صاحبة السمو الملكي الأميرة آية بنت فيصل، رئيسة الاتحاد الأردني، عضوا في مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للدورة الانتخابية 2024 – 2028، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الـ25، الذي عقد اليوم الجمعة في بانكوك.

كما صادقت الجمعية العمومية على انتخاب رئيس الاتحاد القطري علي الكوراي، ورئيس الاتحاد البحريني الشيخ علي بن محمد آل خليفة، ورئيس الاتحاد العماني إبراهيم المقبالي، أعضاء في مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي.

من جهة أخرى اختارت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي، سمو الأميرة آية عضوا في مجلس إدارة الاتحاد الدولي، حيث ستتم المصادقة على ذلك في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي، والذي سيعقد خلال شهر تشرين الثاني المقبل.

هذا وشهدت اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي، انتخاب الفلبيني رامون سوزورا رئيسا للاتحاد الآسيوي للدورة الانتخابية 2024 – 2028