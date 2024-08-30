الدفاع المدني يتعامل مع 318 حريقًا خلال الأسبوع الماضي

وطنا اليوم:قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام أن فرق الاطفاء المتخصصة في مديرية الدفاع المدني تعاملت خلال الاسبوع الماضي مع (٣١٨) حريق مختلف في محافظات المملكة، والتي نتج عنها اضرار بالممتلكات وعدد من الاصابات.

وأضاف ان فرق الإطفاء بذلت جهود مضنية في عمليات اخماد الحرائق والسيطرة عليها، وكانت سرعة الاستجابة والوصول بوقت قياسي لعدد من الحرائق الدور الكبير في عمليات إخماد الحرائق في مراحلها الأولية، وحصرها ومنع امتدادها، وإنقاذ الأرواح والممتلكات.

وأضاف الناطق الإعلامي بان فرق الاطفاء في مديرية دفاع مدني وسط عمان تمكنت اليوم من السيطرة على حريق شب في مستودع للالبسة في طابق لعمارة سكنيه بمنطقه المصدار، ونتج عن الحريق إصابة شخص بضيق في التنفس في حين عملت فرق الاطفاء على اخماد الحريق والسيطرة عليه بينما تولت فرق الاسعاف تقديم الاسعافات الأولية اللازمة للمصاب ونقله الى مستشفى البشير الحكومي لتلقي العلاج اللازم.

وفي محافظة اربد تمكنت فرق الإطفاء في مديرية دفاع مدني شرق اربد من اخماد حريق شب في ساحة خارجية تابعة لإحدى الشركات تحتوي على مواد بلاستيكية وانابيب تقدر مساحته ب (٥٠٠٠م) في منطقة راحوب ،حيث عملت فرق الاطفاء على اخماد الحريق والسيطرة عليه دون وقوع أية إصابات بالأرواح، وتم فتح تحقيق لمعرفه سبب الحريق.

وتهيب مديرية الأمن العام بالمواطنين ضرورة اتباع الارشادات الصادرة عنها للحد من حدوث الحرائق وذلك بانتهاج السلوك الوقائي السليم، وتوفر متطلبات الوقاية اللازمة كالطفايات اليدوية، وعمل صيانة دورية للأسلاك الكهربائية، واستخدام الطرق الصحيحة للتخزين بعيداً عن تكديس البضائع، داعية إلى الاتصال برقم الطوارئ الموحد (٩١١) عند الحاجة لذلك