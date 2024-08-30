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بحضور رئيس قائمة الميثاق الصفدي.. المرشح البستنجي يفتتح مقره الإنتخابي في عمان

منذ 50 ثانية
بحضور رئيس قائمة الميثاق الصفدي.. المرشح البستنجي يفتتح مقره الإنتخابي في عمان

وطنا اليوم:افتتح المرشح عن القائمة المحلية لحزب الميثاق الوطني المهندس خالد البستنجي مساء اليوم الجمعة مقره الانتخابي في منطقة وادي عبدون في العاصمة عمان.
وحضر الافتتاح عدد من مرشحي القائمة الحزبية والمحلية لحزب الميثاق برئاسة رئيس مجلس النواب السابق احمد الصفدي .
وقال الصفدي في كلمة له ان حزب الميثاق رشح 120 شخصا على القوائم الحزبية والمحلية من مختلف مناطق المملكة، وفي الدوائر الانتخابية المحلية.
واضاف الصفدي ان حزب الميثاق لديه برامج وطنية شاملة يلبي احتياجات المواطن الأردني وتطلعاته.
من جهته ثمن المرشح عن الدائرة الانتخابية الثانية في العاصمة عمان المهندس خالد البستنجي دعم حزب الميثاق الوطني مؤكداً انه سيعمل ضمن توجهات الحزب واستراتيجياته ليحقق المصالح الوطن والمواطن الأردني
واكد رفضه الكامل لكل المخططات الاسرائيلية التي تهدف الى تهجير الأشقاء الفلسطينيين، مشددا على ان الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني يقف موقفا صامدا ضد مخططات الاحتلال وأطماعه في أراضي فلسطين المحتلة.


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