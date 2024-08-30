وطنا اليوم:قال وزير الداخلية مازن الفراية، الجمعة، إن الجلوة شيء يجب ألا يكون في الأصل وهي غير قانونية، مؤكدا تطبيق وثيقة الجلوة بكافة بنودها منذ إصدارها قبل ثلاثة أعوام.

وأضاف الفراية،: “نسعى لإلغاء الجلوة العشائرية بشكل كامل خلال السنوات المقبلة وهي معاناة كبيرة ودمار للعائلة والأسرة”.

“لا يجوز ترحيل الإنسان من مكانه لأي سبب من الأسباب والجلوة عرف وعادة عشائرية للأسف الشديد ورثناها”، وفق الفراية.

وزير الداخلية مازن الفرّاية أعلن في أيلول/سبتمبر 2021، عن وثيقة ضبط الجلوة العشائرية، التي تنص على “اقتصار تطبيق الجلوة على القضايا العشائرية (القتل)، إضافة إلى أن “المشمولين بالجلوة هم: (القاتل، ووالـده، وأبناؤه) من الذكور فقط لا غير”.

وأشار الوزير إلى إعادة 6 آلاف شخص لمنازلهم منذ إعلان الوثيقة وبعضهم عادوا بالقوة، مؤكدا تطبيق الوثيقة بكافة بنودها وعدم إجلاء أي شخص خارج الوثيقة.