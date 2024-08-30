العيسوي يقدم واجب لعشيرتي الطويقات وحتر

وطنا اليوم:مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الجمعة، واجب العزاء إلى قبيلة بني عباد/عشيرة الطويقات ، بوفاة المقدم صدام عبدالكريم الطويقات، وإلى عشيرة حتر، بوفاة اللواء المتقاعد إلياس زواد حتر.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء الفقيدين، في محافظة البلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدين، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.