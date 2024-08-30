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وزير الخارجية ونظيره الإيراني يبحثان الأوضاع الإقليمية

منذ 15 ثانية
وزير الخارجية ونظيره الإيراني يبحثان الأوضاع الإقليمية

وطنا اليوم:أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي، هنأه خلاله بتوليه مسؤولياته الجديدة.
وبحث الوزيران خلال الاتصال الأوضاع الإقليمية، وخصوصا الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والتصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية المحتلة وفي المنطقة.
وشدد الصفدي على أن وقف العدوان الإسرائيلي على غزة هو الخطوة الأولى نحو خفض التصعيد الخطير في المنطقة، وحمايتها من الانزلاق نحو حرب إقليمية شاملة.
كما بحث الوزيران عددا من القضايا الثنائية، وأكدا أهمية الاستمرار في حوار صريح شفاف لمعالجة جميع القضايا العالقة، وتطوير علاقات مبنية على التعاون والاحترام المتبادل.
وتابع الوزيران خلال الاتصال المحادثات التي كان أجراها الصفدي مع القائم بأعمال وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، علي باقري كني، في طهران بتاريخ 4 آب 2024.
واتفق الوزيران على اللقاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر القادم.


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