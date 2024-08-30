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وزير الداخلية: قوة ذات عدد أكبر لمناطق تشهد احتكاكات بالانتخابات

منذ 9 ثواني
وزير الداخلية: قوة ذات عدد أكبر لمناطق تشهد احتكاكات بالانتخابات

وطنا اليوم:قال وزير الداخلية مازن الفراية، الجمعة، إن الأردن لا توجد به مناطق ساخنة، لكن هناك بعض المناطق التي تشهد احتكاكات بسبب المنافسة الانتخابية، وهذه المناطق تخصص لها قوة أمنية ذات عدد أكبر.
وتحدث الفراية عن حماية وحراسة على بعض المنشآت المتعلقة في العملية الانتخابية مثل المطبعة الوطنية التي تطبع فيها أوراق الانتخابات.
وأشار إلى وجود “مرافقة للهيئة المستقلة قبل النتائج وبعدها وستكون هناك شرطة نسائية، وسيكون هناك دور للأمن العام في المناطق التي تحدث فيها مشاجرات أو إطلاق عيارات نارية أو مواكب مخالفة للقانون أو الجرائم الإلكترونية”.
وأكد أن كل الإجراءات المتعلقة بتأمين الانتخابات جاهزة.
وسيشارك في تأمين الانتخابات أكثر من 54 ألفاً من الضباط والأفراد، وآلاف الأنظمة التقنية والمعدات والآليات والمركبات الداعمة، وفق مديرية الأمن العام.


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