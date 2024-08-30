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الكويت.. قرار بسحب جنسيات 78 حالة منها من يحمل جنسيات مصرية وسعودية وأردنية

منذ 23 ثانية
A Kuwaiti man, wearing gloves amid the COVID-19 pandemic, holds his passport as he waits to cast his vote at a polling station in Kuwait City during parliamentary elections on December 5, 2020. Kuwait's parliamentary elections have started under the shadow of Covid-19, with facilities laid on for citizens infected with the disease to vote in special polling stations. The oil-rich country has enforced some of the strictest regulations in the Gulf to combat the spread of the coronavirus, imposing a months-long nationwide lockdown earlier this year. (Photo by Yasser Al-Zayyat / AFP)

وطنا اليوم:أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، الخميس، قرارها بسحب جنسيات من 78 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.
جاء ذلك في بيان نشرته الداخلية الكويتية وورد فيه: “عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعاً يوم الخميس الموافق 2024/8/29م برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية وعضوية كل من : نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء السيد شريدة عبد الله المعوشرجي ووزير الخارجية السيد عبد الله علي عبدالله اليحيا والأمين العام لمجلس الوزراء السيد صالح سليمان الملا وأمين سر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية المستشار / مبارك محمد بوكحيل.. وقررت اللجنة سحب وفقد الجنسية الكويتية من عدد (78) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء”

وذكر البيان أن الـ78 حالة بالتفصيل هي كالتالي:

فقدان الجنسية الكويتية وفقاً للمادة (11) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم (17) حالة.
سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقاً للمادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم (29) حالة.
سحب الجنسية الكويتية وفقاً للمادة (13) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم (32) حالة وهم يحملون الجناسي: (سعودية، مصرية، أردنية، فلسطينية، سورية، عراقية، لبنانية، صومالية، إيرانية، أمريكية، غير محددي الجنسية).
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عربي ودولي
الكويت تعلن أكبر عملية يومية لسحب وفقدان الجنسية
الحرة – دبي
30 أغسطس 2024
الكويت بدأت حملة لسحب الجنسية من المخالفين
الكويت بدأت حملة لسحب الجنسية من المخالفين
وأشار مصدر حكومي للصحيفة أن “قطار سحب الجنسية من المزوّرين والمزدوجين لا يزال في أول الطريق”، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للجنسية تعمل بشكل يومي في فحص الملفات وفق آلية مشددة، ويتم اتخاذ القرارات بصورة دقيقة بناء على الأوراق الثبوتية والأدلة والبراهين.
وينص قانون الجنسية على سحب الجنسية الكويتية إذا كانت قد مُنحت عن طريق الغش، أو بناء على اقوال كاذبة، ومعاقبة كل شخص أدلى ببيانات غير صحيحة الى الجهات الادارية المختصة بتحقيق الجنسية وسحب الجنسية ممن حكم عليه خلال 15 سنة من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وفق الصحيفة.


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