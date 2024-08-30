الذكرى الـ 22 لوفاة الأمير زيد بن شاكر

وطنا اليوم:تصادف الجمعة الذكرى الـ 22 لوفاة المغفور له بإذن الله الامير زيد بن شاكر، الذي انتقل الى الرفيق الاعلى في الثلاثين من آب عام 2002.

وكان الأمير احد رجالات الرعيل الاول الذين ساهموا في بناء الوطن وازدهاره ووقفوا الى جانب المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه في مراحل دقيقة مرت على المملكة. وتبوأ الفقيد العديد من المناصب القيادية كان ابرزها رئيسا للوزراء ووزيرا للدفاع ورئيسا للديوان الملكي الهاشمي ومستشارا عسكريا للمغفور له الملك الحسين طيب الله ثراه وقائدا عاما للقوات المسلحة الاردنية ورئيسا لهيئة اركان القوات المسلحة الاردنية.

وفي الرابع من شباط عام 1996 منحه المغفور له الحسين لقب امير. وحمل الأمير عددا من الاوسمة الاردنية والاجنبية منها وسام النهضة المرصع عالي الشأن، ووسام النهضة الاردني من الدرجة الاولى، ووسام الكوكب الاردني من الدرجة الاولى. ولد الامير زيد في الرابع من ايلول عام 1934 ودرس في كلية فكتوريا في الاسكندرية بجمهورية مصر العربية وتخرج من الاكاديمية الملكية الحربية – ساند هيرست – عام 1955 ومن ثم كلية ليفنوورث في الولايات المتحدة عام 1963.