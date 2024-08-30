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ردكم ليس بمستوى خطورة التهديد يا دولة الرئيس !

منذ 19 ثانية
ردكم ليس بمستوى خطورة التهديد يا دولة الرئيس !

د.أحمد الشناق

في جلسة مجلس الوزراء الأردني ، أعلن رئيس الحكومة الدكتور بشر الخصاونة ، موقف الحكومة، بقراءة عن لابتوب ، بأن تهجير الفلسطينين من الضفة الغربية ، ستذهب الحكومة الأردنية إلى القضاء الدولي !!!
دولة الرئيس المحترم ، مخطط الكيان الغاصب بتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية ، من الأعمال العدائية ضد الأردن، وإعلان حرب وتهديد مباشر للأردن
دولة الرئيس، مطلوب إعادة التجنيد الإجباري حالاً، وإتخاذ إجراءات حازمة بكافة أشكال العلاقة مع الكيان .
دولة الرئيس، قبل أيام أعلن سموتريش بأن إسرائيل تتنازل عن حقها بالأردن، بحال أقام الفلسطينين دولتهم في الأردن ، وهذا يستلم الآن ملف الضفة الغربية كمسؤول دفاع في حكومة الإحتلال الصهيوني . وسبق أن قدم خارطة الدولة اليهودية على كامل الأرض الفلسطينية .
دولة الرئيس ، مواجهة هذا الكيان لا تكون بقراءة موقف عن لابتوب ، ومن قال، هذا الكيان يحترم قانون دولي أو يعترف بشرعية دولية وهيئة أمم ومؤسسات دولية ؟
دولة الرئيس ، ردكم ليس بمستوى مخطط كيان الغزاة المحتلين لفلسطين ، وليس بمستوى خطر قادم يهدد الأردن !


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