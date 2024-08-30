ردكم ليس بمستوى خطورة التهديد يا دولة الرئيس !

د.أحمد الشناق

في جلسة مجلس الوزراء الأردني ، أعلن رئيس الحكومة الدكتور بشر الخصاونة ، موقف الحكومة، بقراءة عن لابتوب ، بأن تهجير الفلسطينين من الضفة الغربية ، ستذهب الحكومة الأردنية إلى القضاء الدولي !!!

دولة الرئيس المحترم ، مخطط الكيان الغاصب بتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية ، من الأعمال العدائية ضد الأردن، وإعلان حرب وتهديد مباشر للأردن

دولة الرئيس، مطلوب إعادة التجنيد الإجباري حالاً، وإتخاذ إجراءات حازمة بكافة أشكال العلاقة مع الكيان .

دولة الرئيس، قبل أيام أعلن سموتريش بأن إسرائيل تتنازل عن حقها بالأردن، بحال أقام الفلسطينين دولتهم في الأردن ، وهذا يستلم الآن ملف الضفة الغربية كمسؤول دفاع في حكومة الإحتلال الصهيوني . وسبق أن قدم خارطة الدولة اليهودية على كامل الأرض الفلسطينية .

دولة الرئيس ، مواجهة هذا الكيان لا تكون بقراءة موقف عن لابتوب ، ومن قال، هذا الكيان يحترم قانون دولي أو يعترف بشرعية دولية وهيئة أمم ومؤسسات دولية ؟

دولة الرئيس ، ردكم ليس بمستوى مخطط كيان الغزاة المحتلين لفلسطين ، وليس بمستوى خطر قادم يهدد الأردن !