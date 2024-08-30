بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

رسائل نصية وخرائط ميدانية لأماكن التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة

منذ 19 ثانية
رسائل نصية وخرائط ميدانية لأماكن التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة

وطنا اليوم:أعلن وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان، اليوم الجمعة، أن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في المحافظات الجنوبية للأطفال تحت سن 10 سنوات، ستبدأ اعتبارا من بعد غد الأحد.
وأوضح الوزير أبو رمضان، في بيان، أن برنامج التطعيم سيكون كالتالي: من يوم الأحد وحتى الأربعاء (1-4 /9/ 2024) في محافظة دير البلح، ومن يوم الخميس وحتى الأحد المقبل (5-8/9/2024) في محافظة خان يونس، ومن يوم الاثنين وحتى يوم الخميس (9-12/9/2024) في محافظة غزة والشمال.
وأكد أنه سيتم نقل معدات السلسلة الباردة من منطقة إلى أخرى حسب برنامج التطعيم في كل محافظة.
وشدد على أن وزارة الصحة الفلسطينية تقود حملة التطعيم في محافظات فلسطين الجنوبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية و”اليونيسف”، و”الأونروا”، مؤكدا أن الطعم آمن تماما.
وتوجه إلى أبناء المحافظات الجنوبية بضرورة تطعيم أطفالهم وعدم الالتفات إلى الشائعات التي يبثها الاحتلال ويحاول من خلالها التشكيك بصلاحية هذه الطعومات.
ونشرت الوزارة خرائط ميدانية تبين أماكن ومراكز التطعيم، كما أرسلت رسائل نصية للمواطنين في قطاع غزة لإعلامهم بمواعيد تلقي المطاعيم.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:37

الكشف عن أسرار الحقيبة التي ترافق قادة روسيا وامريكا في كل مكان

11:22

الدويري: عملية الضفة ترجمة لإقامة دولة يهودية خالصة

10:52

أول محطة تغويز برية أردنية تثير جملة من التساؤلات

10:40

3 شهداء في قصف الاحتلال مركبة جنوب جنين

10:29

وفيات الجمعة 30-8-2024

10:17

وزير خارجية الاحتلال يزعم أن إيران تهرّب أسلحة إلى الضفة عبر الأردن

10:08

فيضانات نادرة قد تضرب أجزاء من الصحراء الكبرى.. وتأثيرات تطال ليبيا والجزائر

09:58

هدن إنسانية للتلقيح ضد شلل الأطفال في غزة

09:49

الاحتلال ينسحب من مناطق بخان يونس ويخلف دمارا واسعا بدير البلح

09:40

الأشغال تكشف عن عطاء لتحسين الطريق بين المريغة ورأس النقب

09:37

اختتام فعاليات مسابقة المحارب الدولية الثالثة عشر

09:25

الأمن: الحبس مدة تصل لـ 3 أشهر وغرامة تصل لـ 500 دينار لمن تلاعب بلوحات مركبته

وفيات
وفيات الجمعة 30-8-2024مديرية الأمن العام تنعى الوكيل محمد أبو عسكر الذي استشهد بحادث دهس متعمد أثناء تأدية واجبه في إربدوفيات الخميس 29-8-2024شركة مناجم الفوسفات الأردنية تنعى المهندس سامح المدنيوفيات الأربعاء 28-8-2024