3 شهداء في قصف الاحتلال مركبة جنوب جنين

وطنا اليوم:تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على جنين ومخيمها لليوم الثالث على التوالي، حيث قصفت فجر الجمعة مركبة في بلدة الزبابدة، جنوب جنين.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن طائرة مسيرة قصفت مركبة في الزبابدة، فيما ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف التابعة لها من الوصول إلى مكان القصف.

وأعلن جيش الاحتلال يوم الجمعة أن طائرة تابعة له قصفت خلية مسلحة خلال اشتباكات مع جنوده في مدينة جنين بالضفة الغربية.

وقال جيش الاحتلال في بيان له: “قامت طائرة بقصف خلية خلال اشتباك مع قوات الأمن في منطقة جنين”. وكانت قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال قد حاصرت في وقت سابق من فجر الجمعة منزلاً في البلدة وأطلقت النار تجاهه.

وحاصرت قوات خاصة “مستعربون” فجر الجمعة منزلاً في بلدة الزبابدة، جنوب جنين. وذكرت مصادر محلية أن قوة خاصة حاصرت منزلاً يعود لعائلة أبو الندا وأطلقت النار بكثافة باتجاهه، ودفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية في محيط المنزل المحاصر.

وأجرت قوات كبيرة من جيش الاحتلال عمليات تفتيش وتنكيل واحتجاز للأهالي في الحي الشرقي من جنين. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في محيط مسجد خالد بن الوليد في الحي، وأخضعت المواطنين لتحقيق ميداني، واعتقلت عدداً منهم.

بلاطة

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية فجر الجمعة. واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خمسة فلسطينيين من داخل المخيم. واقتحمت قوات الاحتلال “بلاطة” معززة بجرافة عسكرية، وسط إطلاق الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام والصوت، ما أدى إلى اندلاع مواجهات داخل المخيم.

استشهاد 17 فلسطينياً

وقالت مصادر طبية فلسطينية إن “عدوان الاحتلال أسفر عن استشهاد 17 فلسطينياً، بينهم 8 في جنين، و5 في طولكرم، و4 في طوباس، وإصابة أكثر من 30 آخرين حتى مساء الخميس”. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن “12 شهيداً فقط وصلوا إلى المستشفيات”، ما يرفع حصيلة الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 669 شهيداً حتى مساء الخميس