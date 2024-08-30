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وزير خارجية الاحتلال يزعم أن إيران تهرّب أسلحة إلى الضفة عبر الأردن

منذ 13 ثانية
وزير خارجية الاحتلال يزعم أن إيران تهرّب أسلحة إلى الضفة عبر الأردن

وطنا اليوم:اتهم وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس إيران بالعمل على فتح ما سماها “جبهة إرهابية شرقية” عبر تهريب الأسلحة إلى الأردن، وفق ما جاء في منشور له على منصة إكس مساء اليوم الخميس.
وأرفق كاتس مع اتهاماته صورة مصممة بالذكاء الاصطناعي تصور المرشد الإيراني علي خامنئي كأخطبوط له أذرع عديدة.
وادعى وزير الاحتلال أن وحدات خاصة من الحرس الثوري الإيراني تقوم بتهريب أسلحة من سوريا إلى الأردن، وتموّل وتوجّه ما وصفها بالمنظمات الإرهابية “في محاولة لزعزعة استقرار النظام وتحويل الحدود الإسرائيلية الأردنية من حدود سلمية إلى جبهة مشتعلة”، وفق زعمه.
وأضاف “ثم تنقل الأسلحة إلى الضفة الغربية حيث يتم إنشاء بنية تحتية إرهابية..”، على حد تعبيره.
ودعا كاتس إلى بناء سياج أمني “بسرعة” على طول الحدود مع الأردن، وهو ما كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد تعهد به منذ أكثر من عقد، ولكن رفضه مسؤولون أمنيون.
ورأى أن السلطة الفلسطينية ليست لديها القدرة على التعامل مع هذه الظاهرة التي تهدد وجودها كذلك، حسب تعبيره.
وتأتي ادعاءات كاتس في ظل تحذيرات من الأمم المتحدة وكذلك من مسؤولين أمنيين إسرائيليين بأن الضفة الغربية على وشك الانفجار، وذلك مع تصاعد عمليات الجيش الإسرائيلي وعنف المستوطنين تزامنا مع الحرب المستمرة على غزة منذ قرابة 11 شهرا.


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