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الأشغال تكشف عن عطاء لتحسين الطريق بين المريغة ورأس النقب

منذ 16 ثانية
الأشغال تكشف عن عطاء لتحسين الطريق بين المريغة ورأس النقب

وطنا اليوم:كشف المدير التنفيذي للطرق والجسور في وزارة الاشغال العامة والاسكان، وسيم العدوان، عن طرح عطاء استكمال الطريق الصحراوي في المنطقة الواقعة بين المريغة ورأس النقب والبالغة طولها نحو 14 كم و يمتد لخمس شهور.
وقال المهندس العدوان ردا على مطالب سكان منطقة النقب في محافظة معان القاضية بتحسين سلامة الطريق الرئيسي، بالاضافة إلى إنارةَ الطريق، وتركيبَ المطبات، واللوحات الإرشادية، وتعبيد المنحنى المعروف بـ”منعطف الموت”.
وقال مواطنون، إن الطريق حيث يمر عبره صهاريج محملة بمواد كيميائية خطرة وسط حفر ومطبات، ما يشكل خطراً على السائقين وأطفال المدارس والسكان.


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