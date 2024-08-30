اختتام فعاليات مسابقة المحارب الدولية الثالثة عشر

وطنا اليوم:اختتمت اليوم الخميس، في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة (KASOTC) فعاليات الحفل الختامي لمسابقة المحارب الدولية في نسختها الثالثة عشر، بحضور المساعد للعمليات والتدريب العميد الركن نجي المناصير.

وبدأ الاحتفال بالسلام الملكي.

وقال مدير عام المركز العقيد الركن نائل الشقيرات ” إن المسابقة جاءت كأحد الفعاليات الرئيسية التي يحرص المركز على إقامتها سنوياً لتكون ملتقى لجميع وحدات النخبة من القوات الخاصة, ومكافحة الإرهاب، لتعزيز فرص العمل المشترك والاطلاع على القدرات والإمكانيات التكنولوجية، والتي تساهم في رفع نسب النجاح في تنفيذ المهام الخاصة والتقليل من الخسائر، وذلك من خلال مشاركة نخبة من الشركاء والرعاة المحليين والدوليين في عرض هذه الإمكانيات أمام جميع المشاركين في المسابقة.

ويأتي عقد النسخة الحالية من المسابقة، بمشاركة 32 فريقاً يمثلون 19 دولة إضافة إلى 13 دولة بصفة مراقب، لمواكبة التغيرات المتسارعة والتكتيكات الجديدة لمواجهة التحديات الأمنية المعاصرة في مكافحة الإرهاب، وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة الأردنية وتقوية العلاقات العسكرية للدول المشاركة، بالإضافة إلى رفع مستوى الجاهزية القتالية وتحفيز الجنود والضباط على تحسين قدراتهم ومهاراتهم في بيئات مختلفة.

وتنافس المتسابقون خلال 5 أيام، على فعاليات جماعية تدرجت في الصعوبة من الدرجة الثانية إلى الدرجة الرابعة استناداً إلى وقت الفعالية والمهارات المطلوبة للتنفيذ، وتنوعت بين الرماية من مختلف الوضعيات على أهداف ثابتة ومتحركة، عمليات إسناد القناصين لفرق الاقتحام وتطهير المباني الغرف، قدرة التحمل إسعاف المصابين، مهارات الإنزال الجبلي والحبل السريع، اجتياز الحواجز المائية، العمليات النهارية والليلية، مهارات الاتصال بالعملاء.

وعلى هامش الاحتفال شاهد الحضور مادة فيلمية من إنتاج مديرية الإعلام العسكري، تضمنت فعاليات المسابقة.

وحلّ في المركز الأول فريق بروناي دار السلام من سلطنة بروناي، وفريق الحرس الملكي الخاص من المملكة الأردنية الهاشمية في المركز الثاني، والفريق القطري على المركز الثالث، ووزع المساعد للعمليات والتدريب الجوائز التقديرية على الفرق الفائزة، وقدمت الدروع التذكارية للجهات المشاركة في التنظيم والشركات الداعمة للمسابقة.

يشار إلى أن نسخة هذا العام، تميزت بتدشين مجموعة طابع مركز الملك عبد الله الثاني لتدريب العمليات الخاصة، ضمن إصدارات الطوابع البريدية التي توثق وتأرخ المناسبات الوطنية والأحداث الهامة، لتوثيق الإرث التاريخي والثقافي ونقله للأجيال من قبل شركة البريد الأردني.

حضر الاحتفال المساعد للإدارة والقوى البشرية وعدد من السفراء والملحقين العسكريين وكبار ضباط القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وعدد من المسؤولين المدنيين.