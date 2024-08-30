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الحسين إربد يهزم الوحدات 3-1 في افتتاح بطولة درع الاتحاد الأردني

منذ ساعتين
الحسين إربد يهزم الوحدات 3-1 في افتتاح بطولة درع الاتحاد الأردني

وطنا اليوم_حقق الحسين إربد فوزا كبيرا على نظيره الوحدات بنتيجة (3-1)، الخميس على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، لحساب الجولة الأولى من بطولة درع الاتحاد.

 

وسجل ثلاثية الحسين مجدي العطار وأحمد ثائر وأحمد صبرة في الدقائق 40 و46 و55، فيما سجل هدف الوحدات بهاء فيصل من ركلة جزاء عند الدقيقة 74.

 

دخل الحسين إربد أجواء اللقاء سريعا، وبدا أكثر جدية ورغبة في افتتاح التسجيل، فيما خلت تشكيلة الوحدات من أسماء الخبرة رغم تواجد 4 محترفين لم يقدموا أي إضافة.

 

وارتكب دفاع الوحدات أخطاء فادحة، فاستغلها مجدي العطار وأحمد ثائر بأفضل طريقة بهدفين في الشوط الأول.

 

زادت صعوبات الوحدات أكثر بعد طرد محترفه مروان أفلاح، ثم أضاف الحسين إربد الهدف الثالث.

 

استفاد الوحدات من مشاركة صالح راتب وبهاء فيصل، وحصل الأخير على ركلة جزاء ونفذها بنفسه داخل الشباك.


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