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إسرائيل تكشف سبب إطلاق النار على مركبة الأمم المتحدة بغزة

منذ 42 ثانية
إسرائيل تكشف سبب إطلاق النار على مركبة الأمم المتحدة بغزة

وطنا اليوم_أكد نائب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأن مراجعة أولية خلصت إلى أن إطلاق النار على مركبة تحمل علامة واضحة لبرنامج الأغذية العالمي في قطاع غزة حدث بعد “خطأ في الاتصال” بين وحدات عسكرية إسرائيلية.

 

وقال روبرت وود نائب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن غزة: “طالبناهم بتصحيح المشكلات داخل نظامهم على الفور. لا ينبغي لإسرائيل أن تتحمل مسؤولية أخطائها فحسب بل يجب عليها أيضاً أن تتخذ إجراءات ملموسة لضمان عدم إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على أفراد الأمم المتحدة مرة أخرى”.


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