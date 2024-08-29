مجلس هيئة الاعتماد يقر تسكين تخصصات جامعية في الإطار الوطني للمؤهلات

وطنا اليوم:أقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، امس الأربعاء، تسكين مؤهل، بكالوريوس، دكتور في طب الأسنان، في الجامعة الأردنية، وهندسة البرمجيات، في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات.

كما أقر المجلس، تسكين المؤهلات، بكالوريوس، إدارة الأعمال، والتكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا تحليل الأعمال، في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات في جامعة عمان الأهلية.

ووافق المجلس على تسكين المؤهلات، بكالوريوس، اللغة الانجليزية وآدابها، والفقه وأصوله، في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات في جامعة العلوم التطبيقية.

وأقر المجلس، تسكين المؤهلات، بكالوريوس، هندسة برمجيات، والأمن السيبراني، وعلم البيانات والذكاء الاصطناعي، وهندسة عمارة، وهندسة مدنية، وهندسة الطاقة المتجددة، في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات في جامعة عمان العربية.

ووافق المجلس، على تسكين مؤهلي، بكالوريوس، وماجستير، هندسة البرمجيات، في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات، في جامعة فيلادلفيا.

وأقر المجلس، الاعتماد الخاص الأولي لتخصص، بكالوريوس، دكتور في طب وجراحة والأسنان، في جامعة مؤتة.

ووافق المجلس، على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصي، بكالوريوس، التغذية السريرية، والتمريض، في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، ومنح تخصص، بكالوريوس، الهندسة الميكانيكية، شهادة الاعتماد الأردني للبرامج الأكاديمية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.

كما وأقر المجلس، استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص، بكالوريوس، هندسة القدرة والطاقة الكهربائية، والموافقة على الاعتماد الخاص لتخصص، ماجستير، هندسة القدرة والطاقة المستدامة، في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا.

وأقر المجلس، الموافقة على الاعتماد الخاص الأولي لتخصصي، بكالوريوس، الإدارة والتدريب الرياضي، في جامعة الشرق الأوسط، والتسويق الرقمي، في الجامعة الألمانية الأردنية، وبكالوريوس، علم البيانات والذكاء الاصطناعي، في جامعة الزيتونة الأردنية، والموافقة على الاعتماد الخاص لتخصص، ماجستير، اللغة العربية وآدابها، واستمرارية الاعتماد الخاص لتخصص، بكالوريوس، اللغة العربية وآدابها، في جامعة الشرق الأوسط.

ووافق المجلس، على استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس، علم الحاسوب، وماجستير، علم البيانات، في جامعة الزيتونة الأردنية، ودبلوم متوسط، الأمن السيبراني، في كلية حطين.