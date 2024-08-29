تعميم مهم لرؤساء الجامعات وعمداء الكليات بتأجيل الامتحانات المقررة يوم 9 أيلول القادم

وطنا اليوم:أصدر اليوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة تعميماً على جميع رؤساء الجامعات، وعمداء الكليات الجامعية الأردنية الرسمية والخاصة، لتأجيل عقد أي إمتحانات من المقرر عقدها يوم الإثنين الموافق تاريخ 9-9-2024 إلى أي موعد آخر يرونه مناسباً، وذلك ليتمكن الطلبة الدارسون في جامعات خارج المحافظات التي يقطنون بها، من العودة إلى محافظاتهم للمشاركة في الاقتراع لانتخابات مجلس النواب العشرين، والمقررة يوم الثلاثاء الموافق 10-9-2024.