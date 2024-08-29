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المرشح في إربد الثانية باسم الخصاونة يقيم مهرجان في النعيمة لحزب إرادة وقائمته المحلية..فيديو وصور

منذ 24 ثانية
المرشح في إربد الثانية باسم الخصاونة يقيم مهرجان في النعيمة لحزب إرادة وقائمته المحلية..فيديو وصور

وطنا اليوم:أقام عضو حزب إرادة السيد باسم الخصاونة المرشح في قائمة العهد في دائرة إربد الثانية مهرجان إنتخابي في بلدة النعيمة بديوان عشيرة الخصاونة حضره الأمين العام لحزب إرادة نضال البطاينة وعدد من المرشحين على القائمة الحزبية لحزب إرادة ورقمها ٢١ ، بالإضافة لمرشحي قائمة العهد.

وشكر البطاينة المرشح عادل الخصاونة وجميع عشائر النعيمة وتحدث عن فكر وبرنامج حزب إرادة وأضاف أنه يتحدث عن القائمة الحزبية ٢١ على الورقة الحمراء يوم الإقتراع ، وحزب ارادة حسب البطاينة على مسافة واحدة من جميع القوائم المحلية لان معظمها يوجد بها مرشحين من حزب إرادة ، ولأن لكل مقام مقال دعا البطاينة الحضور للتصويت لباسم الخصاونة وقائمته واضاف انه يكرر ذلك عند حضور قائمة إرادة لمهرجانات باقي القوائم المحلية ، كما تحدث كل من المرشحين على القائمة الحزبية لحزب إرادة د. فارس الصمادي ود. زينب المومني.

 


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