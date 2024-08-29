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بين نماء والعمل.. لا تحالف على ارض الواقع

منذ 11 ثانية
بين نماء والعمل.. لا تحالف على ارض الواقع

وطنا اليوم:عبر الكثير من اعضاء حزب نماء عن خيبة املهم من الحملات الانتخابية الضعيفة التي
اطلقها تحالف نماء والعمل، معبرين عن امتعاضهم بسبب الخلافات التي نشبت بين الطرفان ‏على تمويل تلك الحملات.‏
ووفق مصادر فانه من خلال ما يجري على أرض الواقع فان هناك ‏ازمة ثقة في التحالف، كما ان نوايا احد الاطراف غير طيبة يتخللها الأنا، والبحث عن ‏المصالح الشخصية بعيدا عن مصلحة التحالف العامة.‏
واكدت المصادر أنه لا يوجد أي عمل مؤسسي في التحالف، وأن عملياتها مشوهة، كما أن ‏الصراعات الداخلية الخفية بين أعضاء التحالف، اثرت سلبا على الحملات الانتخابية، ‏وعززت ايضا فقدان الثقة، مما سيؤدي في الغالب الى عدم تحقيق أي نتائج ملموسة في ‏الانتخابات المقبلة ولن يكون للحزبين اي حظوظ.‏
هذا وطرح الكثير من اعضاء حزب نماء سؤالا: هل كانت فكرة التحالف مع حزب العمل ‏فكرة حكيمه؟، مؤكدين أن حظوظ حزب نماء كانت افضل قبل التحالف مع حزب العمل، ‏الذي سيكون المستفيد الاكبر في حالة تجاوز التحالف العتبة الانتخابية، خاصة أنه كان ‏علامة فارقة في القطاع الحزبي باهدافه ورؤياه، وتنبأ له الكثير من السياسيين بمستقبل واعد ‏ومشرق. ‏
وفي النهاية فقد اجمع عدد من اعضاء حزب نماء بأن فكرة التحالف مع حزب لا يتوافق مع ‏برامجك ورؤياك واهدافك قد أثر سلبا على قاعدته الشعبية، وسيكون له تاثيرا كبير في ‏الانتخابات المقبلة.‏


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