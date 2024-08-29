وطنا اليوم:عبر الكثير من اعضاء حزب نماء عن خيبة املهم من الحملات الانتخابية الضعيفة التي
اطلقها تحالف نماء والعمل، معبرين عن امتعاضهم بسبب الخلافات التي نشبت بين الطرفان على تمويل تلك الحملات.
ووفق مصادر فانه من خلال ما يجري على أرض الواقع فان هناك ازمة ثقة في التحالف، كما ان نوايا احد الاطراف غير طيبة يتخللها الأنا، والبحث عن المصالح الشخصية بعيدا عن مصلحة التحالف العامة.
واكدت المصادر أنه لا يوجد أي عمل مؤسسي في التحالف، وأن عملياتها مشوهة، كما أن الصراعات الداخلية الخفية بين أعضاء التحالف، اثرت سلبا على الحملات الانتخابية، وعززت ايضا فقدان الثقة، مما سيؤدي في الغالب الى عدم تحقيق أي نتائج ملموسة في الانتخابات المقبلة ولن يكون للحزبين اي حظوظ.
هذا وطرح الكثير من اعضاء حزب نماء سؤالا: هل كانت فكرة التحالف مع حزب العمل فكرة حكيمه؟، مؤكدين أن حظوظ حزب نماء كانت افضل قبل التحالف مع حزب العمل، الذي سيكون المستفيد الاكبر في حالة تجاوز التحالف العتبة الانتخابية، خاصة أنه كان علامة فارقة في القطاع الحزبي باهدافه ورؤياه، وتنبأ له الكثير من السياسيين بمستقبل واعد ومشرق.
وفي النهاية فقد اجمع عدد من اعضاء حزب نماء بأن فكرة التحالف مع حزب لا يتوافق مع برامجك ورؤياك واهدافك قد أثر سلبا على قاعدته الشعبية، وسيكون له تاثيرا كبير في الانتخابات المقبلة.
بين نماء والعمل.. لا تحالف على ارض الواقع
وطنا اليوم:عبر الكثير من اعضاء حزب نماء عن خيبة املهم من الحملات الانتخابية الضعيفة التي