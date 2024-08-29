إلزام أندية المحترفين بالمشاركة في بطولة تحت 23 عاما

وطنا اليوم:يعتزم الاتحاد الأردني لكرة القدم الإبقاء على مشاركة فريقين من أندية المحترفين لفئة تحت 23 عاما في دوري الدرجة الأولى بشكل دائم ابتداء من الموسم المقبل، مع استحداث بطولة منفصلة “إلزامية” لهذه الفئة.

وسحبت الأربعاء، في مقرّ الاتحاد الأردني قرعة بطولة دوري الدرجة الأولى لموسم 2024/2025، الذي ينطلق في 15 أيلول المقبل، وسط مشاركة فريقي الحسين والوحدات لفئة تحت 23 عاما للمرة الأولى في المسابقة.

ويقام دوري الدرجة الأولى هذا الموسم بمشاركة 16 فريقا: جرش، كفرسوم، اليرموك، أم القطين، الكرمل، العربي، سحاب، البقعة، الحسين (ب)، الجليل، الهاشمية، صما، الوحدات (ب)، السرحان، عمان FC، اتحاد الرمثا.

نائب الأمين العام للاتحاد، فليح الدعجة، قال خلال جلسة حوارية مع ممثلين في وسائل إعلام، إن الاتحاد سيلزم أندية دوري المحترفين لكرة القدم بالمشاركة في بطولة تحت 23 عاما التي ستستحدث بدءا من الموسم 2025/2026.

واختير الحسين (ب) والوحدات (ب) للمشاركة في دوري الدرجة الأولى لما يملكانه من لاعبين في فئة تحت 23 عاما يلعبون في المنتخبات الوطنية، بحسب ما ذكر الدعجة.

ولن تحتسب نتائج مباريات أندية الدرجة الأولى مع فريقي الحسين (ب) والوحدات (ب) لغايات تحديد مراكز الأفرقة النهائي والصعود والهبوط لدوري المحترفين ولدوري الدرجة الثانية، فيما تعتمد النتائج لمنح المكافآت المالية للمراكز الثلاثة الأولى بعد انتهاء البطولة.

واستحدث الاتحاد جائرة الفريق الذي سيحصل على المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى والذي تبلغ 5 آلاف دينار، علما بأن الفريق المتوج بالبطولة سيحصل على 10 آلاف دينار والوصيف على 7.5 آلاف دينار.

ووفق تعليمات الاتحاد الأردني، سيهبط الحسين (ب) أو الوحدات (ب) إلى بطولة دوري تحت 23 عاما في الموسم المقبل مقابل صعود فريق إلى بطولة دوري الدرجة الأولى، اعتمادا على عدد النقاط التي جمعها.

ويسمح لناديي الحسين (ب) والوحدات (ب) بتسجيل ما لا يقل عن 15 لاعبا ولا يزيد عن 25 لاعبا في كشف التسجيل لدى الاتحاد من مواليد 2002 ولغاية 2007. ويمكن للاعبين المشاركة في فئتهم العمرية المناسبة ويمكن مشاركتهم في الفئة العمرية الأعلى.

ووفق التعليمات، يسمح بتسجيل 4 لاعبين من مواليد عام 2001 فيما دون على أن يكون من ضمنهم حارس مرمى.

وقال المدير الفني للاتحاد الأردني، الهولندي أليكس جيتزي، خلال الجلسة، إن الشكل الجديد لدوري الدرجة الأولى “سيعطي اللاعبين تحت 23 عاما فرصة للعب في بطولة بشكل مستمر” في ظل “عدد الدقائق القليلة التي يحظون بها” مع فرقهم في دوري المحترفين.

بطولات للفئات العمرية

ويعتزم الاتحاد الأردني توسيع عدد مسابقات الفئات العمرية تتضمن نظام الصعود والهبوط، خلال عرض قدمه في الجلسة.

وسينظم الاتحاد بطولات إلى جانب فئة تحت 23 عاما، مسابقات لفئة تحت 19 عاما وتحت 17 عاما وتحت 15 عاما وتحت 13 عاما.

وسيستحدث الاتحاد بطولتين لفئتي تحت 11 عاما بدءا من الموسم 2026/2027 وتحت 9 أعوام بدءا من 2028/2029.