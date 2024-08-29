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الملك يؤكد ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية في الضفة الغربية

منذ ثانيتين
الملك يؤكد ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية في الضفة الغربية

وطنا اليوم:أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال اتصال هاتفي تلقاه من المستشار الألماني أولاف شولتس، ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والتوصل إلى تهدئة شاملة تمنع توسع دائرة الصراع في المنطقة.
وحذر جلالته في الاتصال، اليوم الخميس، من الأعمال العدائية التي يمارسها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين والانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس.
وجدد جلالة الملك التأكيد على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أهمية دور ألمانيا والاتحاد الأوروبي في خفض التصعيد.
وأعاد جلالته التأكيد على أن الأردن لا يسمح بأن يكون ساحة حرب، ولن يقبل بأي أفعال تمس استقراره.
ولفت جلالة الملك إلى أهمية إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.


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