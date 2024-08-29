اختتام بطولة تنشيطية للدارتس بمقر نادي حمادة الرياضي

وطنا اليوم_

عمان-اختتمت بطولة تنشيطية للدارتس التي أقيمت في مقر نادي حمادة الرياضي.

ونظم البطولة إتحاد الدارتس فيما شارك فيها 15 لاعباً و لاعبة.

وحقق اللاعب كمال قناش لقب البطولة التنشيطية للدارتس، بعد مباراة متكافئة مع اللاعب أحمد أيوب، الذي حقق المركز الثاني

وفي مباراة المركز الثالث، فاز أشرف الحسيني على سراج القرعان.

وقال رئيس نادي حمادة الرياضي رائد حمادة حرص النادي على توفير كل ما يلزم لدعم هذه الرياضية وتطورها بالمملكة.

وثمن حمادة الجهود المبذولة من قبل الاتحاد الأردني للدارتس، على تنظيم البطولة التنشيطية ونجاحها.

وقام بتتويج الفائزين الدكتور محمد مطاوع نائب رئيس الإتحاد، الذي رحب بجميع المشاركين، واعتبر البطولة فرصة لتكوين أسرة لعبة الدارتس بالأردن، مؤكداً انها ستكون بداية لسلسلة بطولات على مدار العام، ومقدماً شكره لمجموعة حمادة و إدارة نادي حمادة الرياضي على استضافتهم لهذا الحدث، ورئيس اللجنة الفنية التي أشرفت على البطولة باسم يوسف .