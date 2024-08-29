بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

اختتام بطولة تنشيطية للدارتس بمقر نادي حمادة الرياضي

منذ 7 ثواني
اختتام بطولة تنشيطية للدارتس بمقر نادي حمادة الرياضي

وطنا اليوم_

عمان-اختتمت بطولة تنشيطية للدارتس التي أقيمت في مقر نادي حمادة الرياضي.

ونظم البطولة إتحاد الدارتس فيما شارك فيها 15 لاعباً و لاعبة.

وحقق اللاعب كمال قناش لقب البطولة التنشيطية للدارتس، بعد مباراة متكافئة مع اللاعب أحمد أيوب، الذي حقق المركز الثاني

وفي مباراة المركز الثالث، فاز أشرف الحسيني على سراج القرعان.
وقال رئيس نادي حمادة الرياضي رائد حمادة حرص النادي على توفير كل ما يلزم لدعم هذه الرياضية وتطورها بالمملكة.
وثمن حمادة الجهود المبذولة من قبل الاتحاد الأردني للدارتس، على تنظيم البطولة التنشيطية ونجاحها.
وقام بتتويج الفائزين الدكتور محمد مطاوع نائب رئيس الإتحاد، الذي رحب بجميع المشاركين، واعتبر البطولة فرصة لتكوين أسرة لعبة الدارتس بالأردن، مؤكداً انها ستكون بداية لسلسلة بطولات على مدار العام، ومقدماً شكره لمجموعة حمادة و إدارة نادي حمادة الرياضي على استضافتهم لهذا الحدث، ورئيس اللجنة الفنية التي أشرفت على البطولة باسم يوسف .


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
18:14

“زين” تتبرع للمستشفيات الميدانية الاردنية بغزة بأجهزة متطورة لعلاج الجروح 

16:53

شركتا طيران عالمية تعيدان تشغيل خطوطها إلى الأردن

16:48

الملك سلمان يصدر عددا من الأوامر الملكية

16:28

3 مركز اقتراع لذوي الاحتياجات الخاصة في العقبة

16:21

الهيئة المستقلة تحذر من استغلال تطبيق القانون لغايات انتخابية

15:47

محاسب في مؤسسة أردنية يختلس مليوناً و24 ألف دينار

15:41

وزير الأوقاف يفتتح مسجد ماعين الشرقي

15:25

طقس العرب للأردنيين: ارتدوا الملابس الدافئة في هذا الموعد

15:09

انهاء تكليف معلم اعتدى على طالب في اربد

15:05

أبو السعود: نعمل على مدار الساعة لضمان المحافظة على كل قطرة ماء

14:30

اللواء المعايطة : خطط أمنية لمنع أيّ تعدٍ أو تهديد لسلامة العملية الانتخابية

14:26

68 شهيدا بـ 4 مجازر خلال 24 ساعة في غزة

وفيات
وفيات الخميس 29-8-2024شركة مناجم الفوسفات الأردنية تنعى المهندس سامح المدنيوفيات الأربعاء 28-8-2024وفاة المفكر العراقي عبد المنعم العزي في ماليزياوفيات الثلاثاء 27-8-2024