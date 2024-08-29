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“زين” تتبرع للمستشفيات الميدانية الاردنية بغزة بأجهزة متطورة لعلاج الجروح 

منذ 11 ثانية
“زين” تتبرع للمستشفيات الميدانية الاردنية بغزة بأجهزة متطورة لعلاج الجروح 

وطنا اليوم_قدمت شركة “زين الأردن” بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، 90 جهازا لعلاج الجروح بالضغط السلبي أو ما يعرف بـ ( Negative Pressure Wound Therapy)، تم إيصالها للمستشفيات الميدانية الأردنية العاملة في قطاع غزة، للمساهمة في علاج المصابين والتخفيف من معاناتهم في ظل الحرب المتواصلة على القطاع، وتفاقم الأزمة الإنسانية التي تستدعي من الجميع الوقوف مع الأشقاء ومساندتهم ودعم صمودهم وثباتهم من خلال تقديم كافة أشكال العون والمساعدة.

كما قدمت “زين” إلى جانب الأجهزة، مستهلكات طبية ومعدات مساندة جرى تسليمها من خلال الخدمات الطبية الملكية لاستخدامها في تشغيل هذه الأجهزة التي تعمل بتقنية معالجة الجروح المفتوحة والحادة، والحروق من الدرجة الثانية والثالثة التي لا تلتئم باستخدام أساليب العلاج التقليدية، حيث تعمل هذه الأجهزة على تضميد الجروح من خلال الضغط على سطح الجرح المفتوح ما يسرع في عملية شفائها، كما تساعد في تكوين وتعزيز نمو أنسجة جديدة غنية بالشعيرات الدموية.

وتأتي هذه المبادرة لدعم وتعزيز جهود القوات المسلحة الأردنية المبذولة لتوفير الدعم الصحي العاجل والضروري للمستشفيات الميدانية الأردنية المتواجدة في قطاع غزة في إطار الدعم الأردني المستمر للأشقاء، وللمساهمة في رفد المنظومة الطبية في القطاع في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع الصحي هناك، وتعاظم الحاجة لإيصال المستلزمات والمعدات الطبية والمساعدات الإنسانية الطارئة لإغاثة المصابين والمتضررين جراء هذا العدوان.


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