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شركتا طيران عالمية تعيدان تشغيل خطوطها إلى الأردن

منذ ساعة واحدة
شركتا طيران عالمية تعيدان تشغيل خطوطها إلى الأردن

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو، عاودت شركتي طيران عالمية التشغيل إلى الأردن من أصل 5 شركات قامت سابقا بتعليق تشغيلها من وإلى الأردن
وأوضح أن شركة الطيران الألمانية “لوفتهانزا وشركة الطيران النمساوية أعادت تشغيل رحلاتها إلى العاصمة عمان.
وأضاف مستو، في تصريح الخميس، أن شركات الطيران التي ما تزال رحلاتها معلقة إلى الأردن تعمل بوتيرة منخفضة للمملكة لا تتعدى تشغيلها الكلي 5 رحلات أسبوعيا وتشكل نسبة تقل عن 1% من التشغيل الكلي لمطار الملكة علياء الدولي وإلى مقاطع في الولايات المتحدة وإسبانيا واليونان وهذه الدول ترتبط مع المملكة من خلال الناقل الوطني الملكية الأردنية برحلات مباشرة ومجدولة لم يجرى عليها أي تغيير.
ومن ناحية أخرى أوضح مستو، أن عدد الشركات الحاصلة على تصاريح لتشغيل رحلات جوية منتظمة إلى مطار الملكة علياء الدولي 43 شركة عالمية ووطنية تربط المملكة بما يزيد على 73 مطار دولي برحلات مباشرة ويأتي تعليق بعض الشركات العالمية لرحلاتها مؤقتا كإجراء احترازي من قبلها لمعظم دول الشرق الأوسط وليس للأردن فقط


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