بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

الملك سلمان يصدر عددا من الأوامر الملكية

منذ ساعة واحدة
الملك سلمان يصدر عددا من الأوامر الملكية

وطنا اليوم:أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الخميس، عددا من الأوامر الملكية.
وحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، فإن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمر بإنهاء خدمة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع قائد القوات المشتركة بإحالته إلى التقاعد، وإعفاء الفريق الركن فهد بن عبدالله بن صالح الغفيلي رئيس أركان القوات البحرية من منصبه وتعيينه نائبا لرئيس هيئة الأركان العامة برتبة فريق ركن.
كما أمر العاهل السعودي بإعفاء الفريق الركن فهد بن عبدالله بن محمد المطير رئيس أركان القوات البرية من منصبه وتعيينه مستشارا بمكتب وزير الدفاع برتبة فريق ركن.
من بين الأوامر الملكية أيضا، ترقية اللواء الركن فهد بن حمد بن عبدالعزيز السلمان إلى رتبة فريق ركن، وتعيينه قائدا للقوات المشتركة، إضافة إلى ترقية اللواء الركن فهد بن سعود بن ظويهر الجهني إلى رتبة فريق ركن وتعيينه رئيسا لأركان القوات البرية.
كما قرر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ترقية اللواء البحري الركن محمد بن عبدالرحمن بن حامد الغريبي إلى رتبة فريق ركن وتعيينه رئيسا لأركان القوات البحرية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:53

شركتا طيران عالمية تعيدان تشغيل خطوطها إلى الأردن

16:28

3 مركز اقتراع لذوي الاحتياجات الخاصة في العقبة

16:21

الهيئة المستقلة تحذر من استغلال تطبيق القانون لغايات انتخابية

15:47

محاسب في مؤسسة أردنية يختلس مليوناً و24 ألف دينار

15:41

وزير الأوقاف يفتتح مسجد ماعين الشرقي

15:25

طقس العرب للأردنيين: ارتدوا الملابس الدافئة في هذا الموعد

15:09

انهاء تكليف معلم اعتدى على طالب في اربد

15:05

أبو السعود: نعمل على مدار الساعة لضمان المحافظة على كل قطرة ماء

14:30

اللواء المعايطة : خطط أمنية لمنع أيّ تعدٍ أو تهديد لسلامة العملية الانتخابية

14:26

68 شهيدا بـ 4 مجازر خلال 24 ساعة في غزة

14:17

“تربية إربد تنهي تكليف معلم بعد اعتدائه على طالب”

14:05

الحكومة تؤكد دعمها لجهود مكافحة الفساد في حماية المال العام

وفيات
وفيات الخميس 29-8-2024شركة مناجم الفوسفات الأردنية تنعى المهندس سامح المدنيوفيات الأربعاء 28-8-2024وفاة المفكر العراقي عبد المنعم العزي في ماليزياوفيات الثلاثاء 27-8-2024