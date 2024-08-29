3 مركز اقتراع لذوي الاحتياجات الخاصة في العقبة

وطنا اليوم:أكد الدكتور عبدالوهاب الحجاج رئيس لجنة الهيئة المستقلة للانتخابات في العقبة على تدريب كافة الكوادر التي سوف تشارك في العميلة الانتخابية في ١٠ ايلول القادم على اعلى مستوى من الدقة والخبرة العملية في الانتخابات.

وقال الحجاج أنه يوجد ثلاث مركز اقتراع لذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة العقبة, وهم مدرسة الكرامة ومدرسة العاشرة ومدرسة الثانوية للبنات حتى يتمكن أصحاب الهمم من المشاركة في الانتخابات البرلمانية.

هذا وبلغ عدد صناديق الاقتراع في مدينة العقبة 125صندوقا موزعين على 26 مركز اقتراع.