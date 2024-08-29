انهاء تكليف معلم اعتدى على طالب في اربد

وطنا اليوم:قال مدير تربية لواء قصبة إربد الدكتور تيسير الجراح ان المديرية انهت تكليف معلم اعتدى على طالب بالضرب في مدرسة جمحا الأساسية للبنين.

وقال الجراح إن المعلم يعمل على حساب التعليم الإضافي، وسيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه وان المعلم اعتدى على الطالب بالضرب أثناء محاولته لفض مشاجرة حصلت بين الطلبة.

وأكد الجراح رفضه التام لمثل هذه السلوكيات التي تتنافى مع القيم التربوية، علما أن الوزارة تشدد باستمرار على ضرورة اتباع الأساليب التربوية في معالجة سلوكيات الطلبة المختلفة.

وكان قد تسبب اعتداء معلم على طالب في مدرسة بلواء غرب اربد بكسر وخلع اصبع الطالب ونزيف في أنفه ، وذلك صباح اليوم الخميس .