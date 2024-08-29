بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

انهاء تكليف معلم اعتدى على طالب في اربد

منذ ساعة واحدة
انهاء تكليف معلم اعتدى على طالب في اربد

وطنا اليوم:قال مدير تربية لواء قصبة إربد الدكتور تيسير الجراح ان المديرية انهت تكليف معلم اعتدى على طالب بالضرب في مدرسة جمحا الأساسية للبنين.
وقال الجراح إن المعلم يعمل على حساب التعليم الإضافي، وسيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه وان المعلم اعتدى على الطالب بالضرب أثناء محاولته لفض مشاجرة حصلت بين الطلبة.
وأكد الجراح رفضه التام لمثل هذه السلوكيات التي تتنافى مع القيم التربوية، علما أن الوزارة تشدد باستمرار على ضرورة اتباع الأساليب التربوية في معالجة سلوكيات الطلبة المختلفة.
وكان قد تسبب اعتداء معلم على طالب في مدرسة بلواء غرب اربد بكسر وخلع اصبع الطالب ونزيف في أنفه ، وذلك صباح اليوم الخميس .


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:47

محاسب في مؤسسة أردنية يختلس مليوناً و24 ألف دينار

15:41

وزير الأوقاف يفتتح مسجد ماعين الشرقي

15:25

طقس العرب للأردنيين: ارتدوا الملابس الدافئة في هذا الموعد

15:05

أبو السعود: نعمل على مدار الساعة لضمان المحافظة على كل قطرة ماء

14:30

اللواء المعايطة : خطط أمنية لمنع أيّ تعدٍ أو تهديد لسلامة العملية الانتخابية

14:26

68 شهيدا بـ 4 مجازر خلال 24 ساعة في غزة

14:17

“تربية إربد تنهي تكليف معلم بعد اعتدائه على طالب”

14:05

الحكومة تؤكد دعمها لجهود مكافحة الفساد في حماية المال العام

14:00

الطفل يزن.. قصة ألم وأمل من غزة إلى الأردن

13:46

وزيرة التخطيط والتعاون الدولي توقع على مذكرات منحة مع الحكومة اليابانية لشراء معدات وآليات لصيانة الطرق

12:46

معلم يعتدي على طالب بالضرب ويدخله المستشفى

12:28

ترامب يهدد مؤسس فيسبوك : سأرميك في السجن

وفيات
وفيات الخميس 29-8-2024شركة مناجم الفوسفات الأردنية تنعى المهندس سامح المدنيوفيات الأربعاء 28-8-2024وفاة المفكر العراقي عبد المنعم العزي في ماليزياوفيات الثلاثاء 27-8-2024