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68 شهيدا بـ 4 مجازر خلال 24 ساعة في غزة

منذ 21 ثانية
68 شهيدا بـ 4 مجازر خلال 24 ساعة في غزة

وطنا اليوم:قالت وزارة الصحة بغزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 68 شهيدا و77 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ328 على قطاع غزة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول اليهم.
وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 40602 شهيد و93855 مصابا منذ السابع من تشرين الأول الماضي


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